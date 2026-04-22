Visual Art baut sein Anfang dieses Jahres gestartetes nationales Retail-Media-Netzwerk in Schweden weiter aus. Im Rahmen dieser Expansion kommt die schwedische Kaufhauskette Åhléns als neuer Retail-Partner hinzu.

Åhléns ist eine der größten schwedischen Kaufhausketten mit mehr als 50 Standorten im ganzen Land. Der Einzelhändler führt mehr als 1.000 Eigenmarken, hauseigene und externe Marken sowie Dienstleistungen in den Bereichen Beauty, Mode und Wohnen.

Zur Vermarktung seiner digitalen Infrastruktur im Store wird Åhléns den Retail Media Hub von Visual Art nutzen. Die Plattform aggregiert und standardisiert Daten zu Beständen, Bildschirmformaten, Reichweite und Sichtbarkeit. Die Lösung ist in die Instore Experience Management (IXM)-Plattform von Visual Art integriert, die als CMS-Ebene für die Koordination von Inhalten und die Verwaltung von Kampagnen dient.

Innerhalb des übergeordneten Ökosystems ist Bonnier News dafür verantwortlich, die Reichweite des Netzwerks über seine Medienvertriebsorganisation und kommerziellen Tools zu vermarkten.

Die Plattform wird zudem Sensortechnologie von Aspace integrieren, die eine Echtzeitanalyse der Präsenz im Laden und der Kundenströme ermöglicht. Åhléns nutzt diese Technologie, um die Transparenz zu erhöhen und sowohl Einzelhändlern als auch Werbekunden nachweisbare Reichweiten und gemeinsame KPIs zu bieten. Alle Daten werden lokal verarbeitet, wobei keine personenbezogenen Daten gespeichert oder weitergegeben werden.

„Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, das Retail-Media-Angebot von Åhléns weiterzuentwickeln“, sagt Linnéa Mårtensson, Retail Media & Partner Manager bei Åhléns. „Durch die Kombination unserer starken Ladenumgebung mit datengesteuerter Technologie schaffen wir neue Möglichkeiten für Marken, Kunden auf effektivere und messbare Weise zu erreichen.“