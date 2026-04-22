Am Mittwoch kürte der Bundesverband Aussenmedien BAM, vormals FAW, wieder einmal die besten OoH-Kampagnen Deutschlands im vergangenen Jahr. Die Plakadiva in Gold, Silber und Bronze gab es in den Kategorien „Beste Out of Home Kreation“, „Beste Out of Home-Innovation“, „Beste Out of Home-Media-Strategie“ sowie der Sonderpreis „Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen“.

Das sind die Gewinner der Plakadiva 2026:

Beste Kreation Out of Home

Gold: Hornbach, „Kein Projekt ohne Drama“

Mit HeimatTBWA Berlin, Mediaplus International. Hier überzeugten die kurzen und prägnanten Plakat-Sprüche, die sofort ein Bild im Kopf des Betrachters entstehen lassen.

Silber: Verkehrsministerium und DVR, „Wenigstens bist du nicht mehr gefahren“

Mit Scholz & Friends. Die Kampagne des Bundesministeriums für Verkehr und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats warnte vor Alkohol am Steuer – mit Motiven von, bei denen Menschen beschwipst absurde Situationen erleben, aber konsequent nicht mehr fahren.

Bronze: Weleda, „Haut-Falten aus Plakat-Papier“

Mit Ströer Media Solutions. Die Kampagne zeigt das Produktversprechen direkt auf dem Plakat – vorher gefaltet und verknittert, nach der Anwendung geglättet.

Beste Innovative Nutzung Out of Home

Gold: Initiative Vermisste Kinder, „Screen2Save“

Vermisstenmeldungen wurden sofort und gezielt in relevanten Gebieten ausgestrahlt. Der CMS-Anbieter Seatback schuf die technische Infrastruktur und ermöglichte so die programmatische Ausspielung der Anzeigen.

Silber: Lidl, „Toothpaste bought in the Lidl“

Mit Mediaplus Germany. Die Kampagne nutzte einen Song-Verhörer, der zum Internet-Meme wurde, um einen Community-Hype im öffentlichen Raum zu kreieren.

Bronze: Netflix, „Stranger Things 5 – Hawkins Christmas Market“

Mit Agentur XY und Concrete Candy. Der Berliner Kudamm fungierte als Paralleluniversum mit einem Pop-up-Weihnachtsmarkt, der Fans in die Welt von Stranger Things transportiert.

Beste Mediastrategie Out of Home

Gold: Jägermeister, „Deutschland wird Orange“

Mit D&P und Mediaplus Germany. Den Launch des fruchtigen Jägermeisters für die GenZ begleitete eine Kampagne mit mehr als 40.000 Plakatflächen deutschlandweit.

Silber: Rügenwalder Mühle, „Hauchnah an deinem Star“

Mit Mediaplus Germany und Serviceplan. Rund um das Billie-Eilish-Konzert in Berlin konnten Fans persönliche Botschaften einreichen, die auf DooH-Flächen in Arena-Nahe ausgespielt wurden.

Bronze: Paypal, „Cash ist nicht mehr King“

Mit Mindshare, WPP Media OoH und Leo Burnett. Die OoH-Kampagne postulierte in deutschen Großstädten „Bye Bye Bares“.

Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen

Sonderpreis in Gold: #Weareallukrainans, „Lost Childhood – Kindheit endet, wenn Krieg beginnt“

Mit Havas Media und Havas Germany. Ein mit AI erzeugtes Kindergesicht altert vor unseren Augen, während Kriegsnachrichten aus der Ukraine zu hören sind.

„Die Einreichungen in der Kategorie Sonderpreis waren dieses Jahr allesamt sehr stark und eindrücklich“, ergänzt Laudator und BAM-Präsident Alexander Stotz.

OB grüßt die OoH-Branche

Dieses Jahr wurde die Verleihung der Plakadiva an Bord der Oceandiva Nova in Düsseldorf abgehalten, mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Stephan Keller und einer Keynote des Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen.

BAM-Geschäftsführer Kai Thäsler zieht ein positives Fazit: „Wir haben in diesem Jahr hervorragende Arbeiten gesehen und über 140 Einreichungen gehabt: Top-Kreationen, tolle Innovationen und intelligente Media-Strategien. Und wir konnten Kampagnen auszeichnen, die für die Gattung Out of Home richtungsweisend sind. Wir bedanken uns bei allen Einreichenden – auch denen, die es diesmal nicht aufs Treppchen geschafft haben – und sind schon sehr gespannt auf die herausragenden Arbeiten aus diesem Jahr. Dann für die PlakaDiva 2027.“

Weitere Informationen zu den Gewinnern gibt es auf der Plakadiva-Website.