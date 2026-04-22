Mit einer neuen Kampagne folgen die Agentur Planus Media und die Pet-Healthy-Marke Mammaly in ihrer Kommunikation den Lebenswelten ihrer Zielgruppe: Hundebesitzerinnen und -besitzer, deren Tagesabläufe stark von festen Routinen wie Gassi-Runden, Schule, Kindergarten und Freizeit geprägt sind. Um diese Zielgruppe zu erreichen, entwickelte Planus Media eine detaillierte Mediastrategie mit entsprechenden Geomarketing-Insights. So wurden zielgruppenaffine Gebiete in Köln und im Umland identifiziert und geeignete, dort befindliche OoH-Standorte selektiert.

Weitere zielgruppenrelevante Touchpoints, wie Fressnapf-Filialen, Hundewiesen oder typische Gassi-Routen wurden ebenso berücksichtigt. DooH-Screens an nahegelegenen Kiosken sowie klassische Plakatflächen in Wohngebieten und an stark frequentierten Fußgängerwegen steigern die Präsenz im Alltag der Zielgruppe darüber hinaus.

Im Mittelpunkt stehen die Hunde selbst – mit einem Vorher-Nachher-Blick auf typische Alltagsprobleme. Die Motive übersetzen Themen wie Verdauung, Bewegung oder Unruhe in zugespitzte Botschaften und machen sichtbar, was helfen kann. Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit von Mammaly zu steigern und gleichzeitig ein Bewusstsein für präventive Tiergesundheit zu schaffen.

„Haustierhalter sind überall – entscheidend ist, sie im richtigen Moment zu erreichen. Mithilfe von Geomarketing konnten wir die Kampagne so aussteuern, dass sie genau dort sichtbar wird, wo sie im Alltag Relevanz entfaltet“, sagt Pascal Humpert, Key Account Manager bei Planus Media.

Stanislav Nazarenus, Gründer von Mammaly, ergänzt: „Wir sehen täglich, wie viele Hunde mit ganz alltäglichen Themen kämpfen – und wie wenig darüber gesprochen wird. Genau das wollen wir ändern: mit Aufklärung, die im Alltag stattfindet und nicht erst, wenn Probleme akut werden.“

Insgesamt sind bis Ende April drei Motive auf 385 Werbeflächen im Einsatz – darunter Großflächen, City-Displays und klassische Plakatstellen.