Der österreichische Außenwerber Gewista und die Agentur Dentsu bauen ihre Kooperation aus. Dabei kann Dentsu künftig auf die Demand-Side-Plattform Displayce zugreifen. Die Partner wollen ihren Werbekunden damit einen präzisen und datenbasierten Zugang zu DooH geben.

Displayce nutzt die Data-Management-Plattform von Gewista, DMP, als Datenbank, um den programmatischen Einkauf zu steuern. Dafür greift Displayce auf proprietäre Daten-Targetings der DMP zu. Dann sendet sie ein Gebot an die SSP Viooh. Laut den Unternehmen kommt dieses Setup bereits in mehreren Märkten zum Einsatz.

Mehr Programmatic DooH im Mediamix

Kunden von Dentsu können somit vermehrt auf Programmatic DooH in ihrem Mediamix setzen. „Mit Displayce lassen sich DooH-Kampagnen deutlich schneller, einfacher und zielgerichteter umsetzen. Durch den Einsatz von AI werden Briefings unmittelbar in konkrete Kampagnenplanung übersetzt, die in kürzester Zeit live gehen“, sagt Stefan Benno Müller, Regional Sales Director DACH bei Displayce.

„Mit Displayce konnten wir erste Kampagnen schnell und mit einer planerischen Tiefe umsetzen“, sagt Sandra Hagenauer, Director Planung & Implementation bei Dentsu.

Die DSP Displayce, Gewista und Viooh gehören mehrheitlich zu JC Decaux.