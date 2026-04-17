Laut eigener Aussage hat die australische Design-Agentur Landini Associates ein globales Design für Aldi Süd entwickelt. Durch seine Modularität soll es sich sowohl an verschiedene Store-Formate als auch an die fünf unterschiedlichen Markt-Regionen des Discounters anpassen können – die Märkte sind USA, Australien, Deutschland, Österreich mit Hofer sowie Großbritannien und Irland.

Als Test wurde bereits im September 2025 eine Filiale in Aventura, Florida, mit dem Design ausgestattet, weitere US-Piloten wurden in diesem Jahr gestartet. Ab dem zweiten Quartal sollen auch die übrigen Landesgesellschaften an einer Umsetzung arbeiten.

Neue Formate für Wachstum

Landini arbeitet bereits seit 14 Jahren mit Aldi zusammen und hat unter anderem die Neugestaltung des Handelsformat von Aldi Australien betreut, inklusive des Konzepts des Aldi Corner Store.

Laut einem Forbes-Bericht ist das neue Design darauf ausgelegt, sich von der reinen Discounter-Effizienz wegzubewegen und flexibel auf verschiedene örtliche Gegebenheiten und Einkaufsgewohnheiten zu reagieren.

Das soll auch die weitere Expansion des Discounters in den USA unterstützen: In diesem Jahr will Aldi dort insgesamt 180 Stores eröffnen.