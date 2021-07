Aldi City-Store So schön war Shopping bei Aldi noch nie

In dieser Woche eröffnete Aldi Süd mit dem ersten „Corner Store“ in Sydney ein neues Retail-Format einer kleinen Nachbarschaftsfiliale. Das Sortiment ist auf die Bedürfnisse städtischer Bewohner ausgerichtet und umfasst neben Convenience-Produkte wie Fertiggerichten auch eine große Obst- und Gemüseabteilung und eine echte Bäckerei.

Das von Landini Associate entwickelte Store Design kommt einer Revolution für Aldi gleich. Das Konzept optimiert die für Aldi verhältnismäßig kleine Verkaufsfläche und setzt auf ein farbenfrohes, freches Design das der städtischen Kundschaft gefallen soll. Dazu zählt neben poppigen Farben und Grafiken eine einfache Navigation, Selbstbedienungskassen und verlängerte Öffnungszeiten.

Wer im Aldi Corner Store ein Feuerwerk an digitalen Touchpoints erwartet ist enttäuscht. Aldi bleibt auch Down Under seinem Motto treu, nur Technologie einzusetzen wenn sie Prozesse verbessert und die Geschäftseffizienz steigert.

Tom Daunt, CEO von ALDI Australien, sagt, dass sich das Unternehmen bei der Nutzung von Technologien bisher zurückgehalten hat und bewusst nicht vorschnell die neuesten Trends übernommen hat.

„Wir haben lange daran festgehalten, dass wir erst dann investieren, wenn sich die Kosten für Innovationen als tragfähig erweisen“, so Daunt. „Nachdem wir den Markt beobachtet und evaluiert haben, welche technologischen Fortschritte Kosteneinsparungen bringen und von den Kunden auch positiv aufgenommen werden, haben wir uns strategisch auf einen Weg begeben, unser Geschäft zu modernisieren und dabei unseren „Good Different“-Ansatz beizubehalten, der von unserem Kernziel, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu unglaublich niedrigen Preisen anzubieten, untermauert wird.“ Auch in Australien setzt Aldi auf Digital Signage am Eingang um Wochenangebote zu bewerben.

Neben dem Pilotstore teste Aldi auch in zehn weiteren Stores Self-Checkout Kassen in Australien. Aldi ist seit 20 Jahren in Australien aktiv und ist mit 12,4% Marktanteil nun die drittgrößte Supermarktkette hinter Woolworth und Cole.