Solum baut sein Partner-Netzwerk rund um den vernetzten Retail weiter aus. Nach Kooperationen mit unter anderem M-Cube und Huwaei verkündete der ESL- und Retail-Signage-Spezialist nun eine strategische Partnerschaft mit dem Omnichannel-Fulfilment-Unternehmen Rinly.

Die Kombination der Fulfilment-Orchestrierung von Rynly mit der auf den Newton-ESL basierenden Pick-by-Light-Technologie von Solum soll eine schnellere und genauere Kommissionierung in der Filiale ermöglichen.

Die Plattform von Rynly orchestriert im Hintergrund Auftragsprioritäten, optimierte Pick-Routen und die Aufgabenverteilung, während die Newton-ESLs von Solum diese Fulfilment-Intelligenz in visuelle Hinweise in Echtzeit auf Regalebene übersetzen: Integrierte 7-Farben-LEDs liefern nahezu sofortige visuelle Hinweise am Regalrand.

Skalierbares Fulfilment

Durch die Umwandlung digitaler Anweisungen in unmittelbare, intuitive Signale reduziert die Lösung Suchzeiten und reduziert Kommissionierfehler.

Mark Duckworth, Country Manager UK & Ireland bei Solum, kommentiert: „Da fortschrittliche ESL-Systeme ein immer wichtigerer Bestandteil der digitalen Transformation im Einzelhandel werden, stärken wir unser Ökosystem, um effektivere Lösungen für komplexere Betriebsumgebungen bereitzustellen. Durch unsere Partnerschaft mit Rynly können wir Händler besser dabei unterstützen, die Kommissionierung in der Filiale zu vereinfachen und auf die steigende Omnichannel-Nachfrage zu reagieren.“

Die kombinierte Lösung eignet sich insbesondere für Händler, die das Instore-Fulfilment skalieren möchten. Somit lassen sich komplexe Fulfilment-Modelle besser umsetzen, einschließlich Click & Collect, Same-Day-Delivery und Marktplatzbestellungen.