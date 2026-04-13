Der deutsche Hersteller von AV-Lösungen Kindermann stellt seine neue PD-50XX-Serie vor. Dabei handelt es sich um Non-Touch-Displays zwischen 55 und 98 Zoll.

In den Displays ist kein eigenes Betriebssystem integriert, was sie unabhängig von Software und Updates macht. Somit entfällt laut Kindermann eine lange Bootzeit zum Start. Zudem kontrollieren dadurch Integratoren und IT-Abteilungen die Hardware über externe Player. Dafür gibt es einen OPS-Steckplatz im Display.

Die Screens verfügen über einen USB-C-Eingang mit Ladefunktion. Zudem haben alle Displays der Serie eine Anti-Glare-Oberfläche mit 25 Prozent Haze zur Reduktion von Reflexionen. Die Helligkeit beträgt 550 Candela pro Quadratmeter. Außerdem lösen die Screens in 4K auf.

Neigungen bis 30 Grad möglich

Bei der Installation ist eine Neigung von bis zu 30 Grad möglich. Außerdem können die Displays auch im Portraitmodus installiert werden. Die Screens haben ein Vollmetallgehäuse und sind in insgesamt fünf Größen — 55, 65, 75, 86, 98 Zoll — ab sofort verfügbar.

Laut Unternehmen können die Screens in Digital Signage, Corporate, Education und sicherheitskritischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Auch für Menütafeln in der Gastronomie oder im öffentlichen Raum als Informationsscreen sieht Kindermann Einsatzszenarien für die Dispalys.

„Mit der neuen Display-Serie schließen wir eine Lücke, die wir bislang in unserem Angebot nicht abdecken konnten – ohne dabei in Konkurrenz zu unseren Partnern in der Distribution zu treten“, sagt Timo Meißner, Geschäftsführer bei Kindermann.