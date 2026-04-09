Panasonic Projector & Display stellt mit der SQ3-Serie eine neue Reihe professioneller LCD-Displays vor. Die Geräte sind für Digital Signage, Corporate-Installationen, Bildungseinrichtungen und Monitoring-Anwendungen vorgesehen. Die Displays gehören zur Visual-Solutions-Marke Mevix.

Die Serie umfasst sechs Größen zwischen 43 und 86 Zoll. Alle Modelle arbeiten mit 4K-Auflösung. Ein Anti-Glare-Finish mit 25 Prozent Haze reduziert Reflexionen in hellen Umgebungen. Die größeren Varianten ab 65 Zoll nutzen ADS-Panels mit weitem Betrachtungswinkel. In den Modellen mit 55, 50 und 43 Zoll kommt VA-Technologie zum Einsatz. Alle Displays lassen sich bis zu 20 Grad nach vorn oder hinten neigen.

Drei HDMI-Eingänge

Zur Integration in AV-Umgebungen verfügen die Displays über drei HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2 sowie HDMI-CEC. Für zentrale Steuerung unterstützen die Geräte RS-232C und PJ-Link. Eine Signalerkennung schaltet Displays abhängig vom Eingangssignal automatisch ein oder aus.

Die SQ3-Serie ist laut Panasonic ab dem zweiten Quartal 2026 verfügbar. Die Einführung ist Teil der Strategie rund um die Marke Mevix, unter der der Hersteller Projektoren, LED-Displays und professionelle LCD-Lösungen bündelt.

„Da sich die Anforderungen der Kunden weiterentwickeln, konzentrieren wir uns darauf, unser Angebot mit neuen Entwicklungen – einschließlich kommender Touch-Displays – zu erweitern, um ein breites Spektrum professioneller Umgebungen heute und in Zukunft unterstützen zu können“, sagt Hartmut Kulessa, Head of Marketing Panasonic Projector and Display EMEA.