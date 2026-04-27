Mehrere Unternehmen der digitalen Außenwerbung starten eine Spendenaktion für den Regenwald. Die Branchenplattform IDOOH und die Agentur It Works Group initiierten das Projekt.

Im ersten Schritt spenden die Unternehmen an die Pelorus Jack Foundation. Die Stiftung engagiert sich für bedrohte Tierarten und Regenwälder. Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke gründete sie.

Kampagne mit Wert von einer Million Euro

Gleichzeitig startet eine Kampagne, die zu privaten Spenden per QR-Code aufruft. Sie hat einen Media-Space-Wert von knapp einer Million Euro. Dafür stellen verschiedene DooH-Anbieter Flächen Pro Bono bereit.

„Auch wenn DooH eine der umweltverträglichsten Werbeformen ist, tragen wir als Branche Verantwortung für unseren Co2-Fußabdruck. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Reichweite gezielt für nachhaltige Projekte umsetzen“, sagt Nadia Abou El Ela, Geschäftsführerin des IDOOH.

Affe im Berufsverkehr als Kampagnenbild

Das Motiv zeigt einen Orang Utan als Pendler. Die Botschaft: Während sich die anderen Fahrgäste auf ihr Zuhause freuen, hat die bedrohte Affenart keines mehr. Ein Call-to-Action mitsamt QR-Code zur Spenden-Website macht die Anzeige komplett.

Das Bild entstand im Rahmen des „Creative Check Battle“ auf der Dmexco 2025. Der Wettbewerb setzte sich zum Ziel, den optimalen Einsatz von künstlicher und menschlicher Intelligenz in der Kreation zu zeigen.

Die Standorte der Kampagne umfassen Werbeflächen von Cittadino, Eisbach Media, Inovisco, Ocean Outdoor, Rechargy, TV Wartezimmer, Unicum TV und Walldecaux. Auch die Agenturen Planus Media und Weischer OOH sind Teil der Umsetzung.

Über diesen Link gelangen Sie direkt zur Spenden-Website.