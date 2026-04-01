Nachdem ein Exemplar bereits auf der ISE 2026 gezeigt wurde, hat nun iiyama die Verfügbarkeit der Touchdisplay-Serie Prolite TN05 mit OS-Free-Konzept bekanntgegeben. Ohne Betriebssystem bietet es dennoch verschiedene interaktive Funktionen. Zielgruppe sind vor allem Unternehmen, die strengste Datenschutz-Vorgaben einhalten müssen und deshalb komplett vom Google-oder Microsoft-Ökosystem entkoppelt sein wollen, wie zum Beispiel Banken oder Rentenversicherungen.

Verschiedene Quellen wie OP-Modul oder Laptop lassen sich im Plug-and-Play-Modus anschließen. Mit der integrierten Annotation können Inhalte direkt auf dem Bildschirm in Echtzeit bearbeitet werden. Laut Iiyama beträgt die Genauigkeit der Touchfunktion plusminus 1 Millimeter. inklusive eines präzisen Schreibgefühls.

Drei Größen erhältlich

Erhältlich sind die TN05-Displays in Größen von 65, 75 und 86 Toll. Die 4K-UHD-IPS-Panels liefern eine Helligkeit von 500 Candela pro Quadratmeter und sind mit einer Anti-Glare-Beschichtung sowie der Deepcontrast-IR-Plus-Technologie für starke Farbkontraste ausgestattet.

Die TN05-Reihe kommt mit vier Stiften, einer Wandhalterung, einer Webcam-Halterung sowie HDMI- und USB-C-Anschlüssen als Ausstattung. Damit sich das Display in verschiedene Konferenzraum- und Büro-Umgebungen einfügt, ist das Design bewusst minimalistisch gehalten.

„Wo Sicherheit zählt, darf es keine Abstriche geben“, kommentiert Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei Iiyama. „Wir liefern die Hardware-Basis für fortschrittliche IT-Landschaften, die maximale Sicherheit und Effizienz in den Mittelpunkt stellen.“