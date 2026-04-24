Das Universitätsklinikum Stavanger in Norwegen hat eine einheitliche digitale Plattform von Uniguest eingeführt, mit der Patientenunterhaltung, Digital Signage und Zimmeranzeigen in der gesamten neuen Einrichtung mit 650 Betten gebündelt werden.

Im Mittelpunkt des Rollouts steht der Healthcare Hub von Uniguest, der nun auch für europäische Regelungen fit gemacht wurde. Er ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Bildschirme in Patientenzimmern, Personalbereichen und Gemeinschaftsräumen. Anstatt separate Systeme zu betreiben, entschied sich das Krankenhaus für eine einzige Plattform, die in der Lage ist, verschiedene Dienste im gesamten Krankenhausgelände bereitzustellen.

In den Patientenzimmern vereint das System Information und Unterhaltung, während die für das Personal bestimmten Displays für die interne Kommunikation zwischen den Abteilungen genutzt werden. Besprechungsräume und Gemeinschaftsbereiche sind mit Buchungsdisplays ausgestattet, die in Microsoft Office 365 integriert sind, sodass Teams die Verfügbarkeit prüfen und Räume direkt über deen Screen reservieren können.

API-Integration zentral

Die Entscheidung fiel im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens, bei dem Stabilität, Flexibilität und langfristige Skalierbarkeit im Vordergrund standen. Die IT-Teams der Krankenhäuser betonten die Bedeutung einer API-basierten Integration, die es der Plattform ermöglicht, sich bei sich ändernden Anforderungen mit anderen klinischen und betrieblichen Systemen zu vernetzen.

Aus betrieblicher Sicht verringert die Zusammenführung von Diensten auf einer einzigen Plattform die Komplexität des Systems und vereinfacht die Verwaltung, während gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für zukünftige Erweiterungen geschaffen wird. Die Implementierung wird nun als Referenzstandort für Uniguest in Europa positioniert, was auf eine steigende Nachfrage nach integrierter, vielseitig nutzbarer digitaler Infrastruktur im Gesundheitswesen hindeutet.