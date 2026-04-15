Das Reise-Unternehmen Weroad ist bekannt ür seine koordinierten OoH- und Ambient-Kampagnen, nun gibt es einen neuen Rollout: Anfang April startet in Köln eine gezielt nah an seinen Zielgruppen ausgespielte Kampagne. Diese greift das Bedürfnis nach gemeinsamen Erlebnissen im echten Leben auf.

Im Kölner Stadtgebiet sind dabei die Motive auf mehr als 450 CLPs, 18/1-Großflächen und DooH-Displays zu sehen. Sie zeigen unter dem Motto „Pack deinen Rucksack, wir bringen die Freunde mit“ im gesamten Stadtgebiet echte Reisefotos aus „Reisen in kleinen Gruppen“, wie der Untertitel verdeutlicht. Die Kampagne will „klassische Sichtbarkeit und Reichweite mit lokal angepasster Ansprache“ verbinden, die sich insbesondere an Menschen im Alter zwischen 25 und 49 richtet, die mit Weroad reisen.

Sprüche Fitness und Feierabendbier

Ergänzt werden die OoH-Flächen durch 600 A3-Poster in Szene-Lokalen und kleinen Shops, 300 gebrandete Nextbikes sowie Sonderflächen in drei Fitness-First-Studios. In Ehrenfeld werden die A3-Plakate in Bars, Cafés, kleinen Shops und Szene-Lokalen gehängt. Die Motive greifen mit Sprüchen wie „Hast du’s schon mal mit einer Gruppe Fremder getan?“ den für Weroad typischen doppeldeutigen Ton an.

Radfahrerinnen und Radfahrer der Nextbikes dürfen sich durch Sprüche wie „Komm schon, nur noch 9.000 Kilometer bis Brasilien“ angesprochen fühlen. Ergänzend ist WeRoad in drei zentral gelegenen Fitness-First-Studios im April vertreten. Aufkleber auf Spiegeln in den Umkleiden behaupten mit einem Augenzwinkern: “Du siehst aus, als bräuchtest du dringend einen Urlaub”. Hinzu kommen Postern mit QR-Code zur Weroad-Seite in den Spinden und Roll-Ups im Eingangsbereich.

Zum Kampagnenende hin ist Weroad am 18. und 19. April zudem als Sponsor auf dem Co-pop-Festival in Ehrenfeld dabei. Hier passen sich die Motive an das Umfeld an:

Kontext ergänzt Sichtbarkeit

„Mit dem City-Takeover in Köln setzen wir auf eine Kampagne, die Reichweite im öffentlichen Raum mit lokalen, zielgruppennahen Touchpoints verbindet und unsere Zielgruppen mit Humor und Hintersinn anspricht“, sagt Helen Eggers, DACH Communication Marketing Manager von Weroad, die die Umsetzung in Deutschland verantwortet. „Uns geht es darum, nicht nur sichtbar zu sein, sondern die Marke in einem urbanen Umfeld so zu inszenieren, dass sie zu den Orten und Momenten passt, in denen Menschen offen für neue Impulse, Begegnungen und Abenteuer sind.“ Der Mix aus klassischer Außenwerbung, lokaler Zielgruppenansprache und erlebnisorientierter Aktivierung sei ein Beispiel dafür, wie Out-of-Home-Kampagnen über die reine Sichtbarkeit hinaus in reale Community-Touchpoints verlängert werden könnten.

Die Kampagne wurde von Weroad inhouse konzipiert und gestaltet. Ausgespielt wird die Kampagne über Walldecaux, Ströer und Die Plakatierer.