Die PR-Agentur Wildwood Plus organsiert ihre Führungsebene neu. Will Houston wird dabei Managing Director. Zuvor war er Operations Director.

Die neue Personalie ist ein Ergebnis des „Strategy Day“ von Wildwood Plus. Im Rahmen der Tagung verlieh die Agentur auch die internen Core-Awards. Dabei wurden vier Mitarbeiterinnen für ihre Arbeit geehrt.

Auf einer Stufe mit Division Leader

Will Houston steht damit auf einer Stufe mit Jenny Parker, Leader der Build Division, und Samantha Ward, Leitung der Tech Division. Tanya Houston bleibt weiterhin CEO. Die Führungsebene komplettieren Jeff Hayward als Chief Commercial Officer und John Houston als Executive Director.

„Wildwood Plus hat einen starken Ruf, der über drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde. Im nächsten Kapitel geht es darum, die kollektive Stärke unserer Mitarbeitenden zu bündeln“, sagt Will Houston.

Die B2B-Agentur für die Digital Signage- und ProAV-Branche führte 2023 einen Marken-Relaunch durch. Mit der neu strukturierten Führungsebene will man sich nach eigenen Angaben weiterhin verändern: von einem Gründer-basierten Unternehmen hin zu einer Team-geführten Agentur.