JC Decaux sichert sich die Werbekonzession am Western Sydney International Airport (WSI), der im Oktober 2026 eröffnen soll. Für das neue internationale Drehkreuz soll der Außenwerber ein OoH-Konzept bestehend aus verschiedenen digitalen Formaten entwerfen, aufbauen und anschließend betreiben.

Im Rahmen des Vertrags wird JC Decaux sowohl in den Innen- als auch Außenbereichen des Flughafengeländes DooH-Screens installieren. Um das künftige Medienangebot vorzubereiten, arbeitet das Unternehmen derzeit mit Flughafenbetreibern und kommerziellen Partnern zusammen.

„Der Western Sydney International Airport ist ein bedeutendes neues Tor für Sydney. Dieser neue langfristige Vertrag ermöglicht es JC Decaux, ein erstklassiges digitales Mediennetzwerk am Flughafen von Grund auf neu zu gestalten und Marken damit außergewöhnliche Möglichkeiten zu bieten, mit in- und ausländischen Reisenden in Kontakt zu treten, während der Flughafen weiter wächst“, sagt Jean-François Decaux, Co-CEO von JC Decaux.

Der WSI zählt zu den größten Infrastrukturprojekten Australiens. Das Terminal wurde von einem Architektenteam um Zaha Hadid Architects, COX Architecture und Woods Bagot entworfen. Zu Beginn soll der Flughafen rund zehn Millionen Passagieren jährlich befördern; bei steigender Nachfrage soll das Volumen erhöht werden. Zu den ersten Airline-Partnern zählen Qantas/Jetstar, Singapore Airlines und Air New Zealand.

Der Flughafen wird rund um die Uhr betrieben und positioniert sich als zusätzlicher Hub im Luftverkehrsmarkt von Sydney.