AWK Aussenwerbung hat angekündigt, dass sein DooH-Inventar ab sofort auch über die AI-Plattform Adlocaite buchbar ist.

Kern der vermarkterübergreifenden Plattform von Adlocaite ist ein Matching-System, das über eine Echtzeit-Triangulation aus offenen und proprietären Datenquellen die passenden Screens für die jeweilige Zielgruppe automatisch identifiziert. Eine eigens entwickelte Forecasting-Technologie ermöglicht dabei ein präzises Targeting.

Weniger Streuverluste

Laut der Plattform lassen sich Kampagnen in rund 30 Sekunden von der Idee bis zum fertigen Targeting aufsetzen. Dazu können Werbungtreibende über den „Bring Your Own Data“-Ansatz eigene Daten einbringen und die Aussteuerung schärfen. Nach Angaben von Adlocaite reduzieren sich zudem die Techstack-Kosten und die Streuverluste.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Adlocaite und die Möglichkeit, unsere Screens in diese innovative Ausspielungslogik zur Kampagnenoptimierung in Echtzeit einzubringen. Hier entsteht echter Mehrwert für Werbekunden“, sagt Andreas Jerko, Teamleiter DooH Bereich Sales & Marketing bei AWK Aussenwerbung.

Telekom-Netz-Integration geplant

Damit etabliert AWK neben IO und Programmatic einen dritten Vermarktungsweg seines Inventars. Das neue Verteilerkasten-Netzwerk der Telekom, für das AWK als Partner in wenigen Tagen in die offizielle Direktvermarktung startet, ist zurzeit nicht über die Adlocaite-Plattform buchbar. Der Außenwerber steht aber diesbezüglich in Gesprächen mit der Telekom.