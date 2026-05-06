Die BCF Arena im schweizerischen Freiburg (Fribourg) entwickelt sich zunehmend zu einer digital vernetzten Sport- und Eventlocation. Im Mittelpunkt steht die cloudbasierte Plattform Sports Hub von Uniguest, die 180 Display-Netzwerk im gesamten Stadion vernetzt.

Heimat des HC Fribourg-Gottéron bleibt die Arena mit mehr als 9.400 Zuschauern pro Eishockeyspiel ein zentraler Treffpunkt für Sportfans. Zusätzlich finden jährlich mehr als 500 Business-Events sowie Konzerte und internationale Veranstaltungen statt. Um diese Vielseitigkeit zu unterstützen, setzt die Arena konsequent auf digitale Technologien.

Auf dem Display-Netzwerk laufen sowohl IPTV-Übertragungen und Livestreams als auch klassische Digital Signage-Inhalte. Alle Inhalte werden zentral über den Sports Hub gesteuert und flexibel an unterschiedliche Bereiche wie Tribünen, Restaurants, Lounges oder Hospitality-Zonen angepasst. Auch die kommerzielle Nutzung der Screens wird durch die Uniguest-Plattform möglich.

Live-Erlebnis im gesamten Stadion

Ein besonderer Fokus liegt auf der durchgängigen Spielübertragung im gesamten Gebäude. Livebilder des Eishockeyspiels laufen in Echtzeit auf allen Screens, sodass Besucher auch abseits ihrer Plätze am Geschehen bleiben. Gleichzeitig werden Highlights wie Tore oder Spielentscheidungen gezielt in Public- und Hospitality-Bereichen ausgespielt.

„Wir wollen, dass die Menschen jederzeit mit dem Spiel verbunden sind“, sagt Eloi Coquoz, Digital & IT Manager der BCF Arena. „Auf den Displays läuft das Spiel überall – in den Pausen nutzen wir sie auch gemeinsam mit Partnern.“

In diesem Video spricht er über die Hintergründe der Stadion-Digitalisierung:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Flexible Nutzung für Events

Die digitale Infrastruktur ermöglicht zudem einen schnellen Wechsel zwischen Spiel- und Eventbetrieb. Inhalte, Branding und Layouts der Screens lassen sich kurzfristig anpassen, etwa für Firmenanlässe, Konzerte oder private Veranstaltungen.

Auch wirtschaftlich gewinnt das System an Bedeutung. Sponsoren erhalten Sichtbarkeit entlang des gesamten Besucherwegs. „Die Screens sind überall im Stadion, das schafft viele Kommunikationsmöglichkeiten“, erklärt CEO John Gobbi. „Für Partner ist das eine starke Präsenz – und die gemeinsame Emotion im Stadion verstärkt die Wirkung.“

Für die Arena ist die digitale Ausstattung ein zentraler Bestandteil des Gesamterlebnisses. Technik wird dabei nicht nur als Zusatz, sondern als integraler Teil der Inszenierung verstanden. „Ein Eishockeyspiel allein reicht nicht mehr – es braucht eine Show, und die Technologie ist Teil davon“, sagt Eloi Coquoz.

Mit dem weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur will die BCF Arena ihre Position als moderne, vielseitige Eventplattform stärken – sowohl im Sport als auch im Veranstaltungsbereich.