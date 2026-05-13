Der spanische LED-Hersteller Alfalite stattet das Auditorium der Torre Iberdrola in Bilbao mit einem neuen LED-System aus. Der Turm ist der Hauptsitz des Energiekonzerns Iberdrola. Das Gebäude ist 165 Meter hoch und gilt als Wahrzeichen der Stadt Bilbao.

Im Auditorium kommen 150 Panels der UHD-Finepix-1.5-Matix-Alfa-COB-Serie zum Einsatz. Die neue Hardware umfasst einen Hauptscreen mit 6 x 3,38 Metern sowie zwei Seitenscreens mit je 3 x 1,69 Metern.

Der Pixelpitch beträgt 1,5 Millimeter. Die Chip-on-Board-Technologie schützt die Module gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit.

Motorisiertes Deckensystem kann Display bewegen

Das Projekt umfasst zudem ein motorisiertes Montagesystem an der Decke. Dieses kann den Hauptscreen so bewegen, dass die Vorhänge und Glasflächen hinter dem Display erreichbar sind. Laut Alfalite erleichtert das auch die Wartungsarbeiten am Screen selbst.

„In Auditorien von Unternehmen reicht es nicht, dass ein Display gut aussieht. Es muss sich auch natürlich in die Architektur integrieren, den täglichen Betrieb unterstützen und langfristigen Betrieb bieten“, sagt Gilberto Martín, Channel Sales Director bei Alfalite.

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