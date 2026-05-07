Für den Messeauftritt von BMW auf der Auto China 2026 lieferte Absen großformatige LED-Displays. Realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit dem Integrator Pik AG, dem technischen Partner Niyu sowie dem Dienstleister Creative Technology.

Die LED-Installation bildete das visuelle Herzstück der rund 4.400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche und trug während der gesamten Messe Produktpremieren, Präsentationen und die Markeninszenierung von BMW.

Zum Einsatz kam Absens SA-Serie inklusive flexibler Panels. Durch die Kombination aus flachen, gebogenen und zylindrischen Elementen entstand ein immersives Standkonzept mit starker räumlicher Wirkung.

Für Farbverarbeitung und Playback setzte das Team auf Brompton-Technologie, während gemeinsame Stromversorgungssysteme und Schnellverriegelungen Aufbau und Betrieb vor Ort deutlich vereinfachten.

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie großformatige LED-Technologie im Automobilmessebau zunehmend nicht mehr nur als ergänzende Displayfläche genutzt wird, sondern als zentraler architektonischer Bestandteil moderner Markeninszenierungen.