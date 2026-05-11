Der Full-Service-Anbieter Bütema rollt das neue Digital Signage-Konzept für die Klinik im Hofgarten in Bad Waldsee aus. Insgesamt installiert das Unternehmen dabei neun 55-Zoll-Displays und zwei Indoor-Stelen. Damit ersetzt die Fachklinik ihr analoges Leit- und Informationssystem.

„Früher waren Informationen in Vitrinen verteilt und oft unübersichtlich — vieles wurde gar nicht gelesen. Heute wissen die Patienten viel schneller, wohin sie gehen müssen. Das erleichtert den gesamten Aufenthalt“, sagt Laura Leibinger, Projektverantwortliche in der Verwaltung der Klinik.

Neue Screens im Eingangsbereich und bei den Aufzügen helfen bei der Orientierung. Im Wartebereich informieren die Displays darüber, in welchem Raum die jeweilige Therapie ist.

Weitere Displays sind im Aufenthaltsbereich sowie am Speisesaal. Die Inhalte zeigen hier das Wochenprogramm sowie den aktuellen Menüplan. Außerdem geben sie den Patienten Veranstaltungshinweise für Bad Waldsee.

Inhalte nach Display-Standort

Stelen und Displays spielen die Inhalte nach ihrem Standort aus. Der Content wird über das Bütema CMS zentral gesteuert. Dabei sind die Inhalte auch kurzfristig anpassbar.

Bereits vor drei Jahren stattete Bütema die Fachkliniken Wangen mit Digital Signage aus. Diese sind Teil des Klinikverbunds Waldburg-Zeil.

Vor kurzem setzte Bütema auch ein Projekt in München um: Dabei installierte der Anbieter drei Outdoor-Stelen vor der Klinik Josephinum.