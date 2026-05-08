Das Casino Bally’s Baton Rouge in Los Angeles ersetzt mehrere AV-Systeme durch eine einheitliche Savi IQ-Plattform. Durch das Update werden Sportwetten-Inhalte, Digital Signage und zonenbasiertes Audio unterstützt. Der Umbau fand im Rahmen einer generellen Sanierung des Casinos statt. Kosten: 144 Millionen US-Dollar.

Das vom Integrator Alpha realisierte Projekt nutzt die AV-over-IP-Plattform von Savi iQ. Damit vereinheitlichen sich die Inhalte von Video, Audio und Digital Signage im gesamten Gebäude. Mehrere eigenständige Systeme wurden durch eine einzige Steuerungsumgebung ersetzt.

Große LED-Wall als Highlight

Die Anlage umfasst eine 2.300 Quadratmeter große Spielfläche sowie ein Draftkings-Sportwettenzentrum. Das Herzstück: eine 14,5 × 5,5 Meter große LED-Wand. Sie unterstützt bis zu 16 Quellen unterstützt. Außerdem gibt es einen 21 Meter langen LED-Ticker.

Mehr als 70 LG-Displays für den gewerblichen Einsatz mit WebOS sind direkt in die Plattform integriert. Dadurch sind nicht mehr viele externe Mediaplayer nötig. Das System lässt sich zudem mit Technologien von Drittanbietern verbinden, darunter Q-Sys und Novastar.

Savi Show erstellt, plant und verteilt die Inhalte. Savi Glass steuert sie über Touchpanels und iPads.Dadurch ist kein separates CMS erforderlich.

Audio wird automatisch angepasst

Das Audio läuft über mehr als 180 Lautsprecher im gesamten Veranstaltungsort. Es wird dabei automatisch angepasst, sodass es über den Tag hinweg eine gleichbleibende Atmosphäre gibt.

Das Projekt spiegelt einen allgemeinen Trend in der Casino-AV-Branche hin zu konsolidierten, vernetzten Systemen wider — ausgelegt für den 24/7-Betrieb und einfache Steuerung.