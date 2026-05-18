Der deutsche Hersteller und Distributor von ProAV-Produkten Purelink erweitert sein Portfolio für Kabel. Das neue Kabel Displayport 1.4 ergänzt die bestehende Flexinstall-Serie. Es überträgt Signale der High-Bit-Rate 3.

Mit einer Bandbreite von 32,4 Gigabit pro Sekunde lassen sich hochauflösende Video- und Audiosignale senden. Damit können Installationen mit dem Kabel bis zu 8K auflösen, mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz.

Biegeradius bei 25,5 Millimetern

Die Kupferleiter sind durch eine Graphen-Nano-Schirmung vor elektromagnetischen Störungen geschützt. Mit einem Biegeradius von 25,5 Millimetern eignet sich das Kabel laut Purelink für Anschlüsse in Racks, Bodentanks und hinter Displays.

Damit lässt sich das Kabel in einer Reihe von Digital Signage-Anwendungen einsetzen: in Corporate- und Education-Umgebungen sowie in Kontrollräumen und in Räumen, in denen hybrid gearbeitet wird.

Meter-Markierungen auf dem Kabel

Zu den weiteren Features zählen farbcodierte und wechselbare Zugentlastungen sowie Meter-Markierungen auf dem Kabel. Purelink gibt zudem an, dass das Kabel „installateurfreundlich“ verpackt ist.

Das Flexinstall Displayport 1.4 ist ab sofort bei Purelink verfügbar.

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