Mit „Frakta Point Of You“ rücken Ikea Schweden und die Agentur NoA Åkestam Holst die ikonische blaue Frakta-Tasche in den Mittelpunkt ihrer neuen Kampagne – allerdings aus einer ungewohnten Perspektive: Gezeigt wird der Blick aus dem Inneren der Tasche heraus.

Die Kampagne läuft in Schweden über OoH, DooH und Print und inszeniert alltägliche Situationen wie Pendeln, Reisen, Wäschewaschen oder Einkaufen aus Sicht der Frakta-Tasche. Statt das Produkt selbst plakativ zu präsentieren, lenkt der kreative Ansatz den Fokus auf die Rolle, die die Tasche im Alltag vieler Menschen spielt.

„Frakta Point Of You“ knüpft an das minimalistische Marken- und Kommunikationskonzept „Wherever life goes“ an, das Ikea Schweden bereits im vergangenen Herbst eingeführt hatte.

„Bei einem so bekannten Produkt dachten wir: Weniger ist mehr. Denn Frakta bleibt immer Frakta – da muss man nicht laut werden“, sagt Björn Lindén, Art Director bei NoA Åkestam Holst.

Die Kampagne wird im Frühjahr vier Wochen lang landesweit in Schweden zu sehen sein.