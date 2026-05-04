Vistar Media erweitert die „Out of Phone“-Formate von Tiktok auf seine komplette DooH-Plattform. Dafür passt das Unternehmen videobasierte Werbemittel an reale Screens und Displays an. Das Ziel: Tiktok-typische Inhalte in großem Maßstab in die Außenwerbung zu bringen.

Dafür bauen Vistar Media und Tiktok ihre Partnerschaft gezielt aus. Marken können ihre Tiktok-First-Kampagnen so über den mobilen Feed hinaus verlängern. Öffentliche Screen-Netzwerke werden Teil der Mediastrategie.

Mit der Kooperation wird Vistar Media offizieller Out-of-Phone-Partner von Tiktok. Werbetreibende spielen ihre Kampagnen künftig im öffentlichen Raum aus. Vistar, inzwischen Teil von T-Mobile Advertising Solutions, unterstützt die programmatische Auslieferung über zahlreiche DooH-Formate hinweg. Dazu zählen großformatige Displays, urbane Plakatflächen sowie Screens in Retail- und Mall-Standorten.

Kooperation seit 2024

Die Zusammenarbeit besteht seit Ende 2024. Im Laufe des Jahres 2025 setzten beide Partner mehrere Out-of-Phone-Programme um. Dabei arbeitete Tiktok eng mit dem Creative Studio von Vistar zusammen. Das Team übertrug Tiktok-Motive auf DooH-Anwendungen. Kurze Videos wurden für unterschiedliche Display-Typen, Betrachtungsdauern und Nutzungssituationen neu gestaltet.

„Tiktok hat die kreative Arbeitsweise von Marken verändert. Authentizität, Tempo und kulturelle Relevanz stehen im Vordergrund“, sagt Lucy Markowitz, SVP und GM Americas Marketplace bei Vistar Media. „Out-of-Home gibt Marketern die Möglichkeit, diese Energie vom Screen in großem Maßstab in die physische Welt zu bringen“.

Mobile und stationäre Medien wachsen zusammen

Mit der Initiative „Out of Phone“ integriert Tiktok Creator-getriebene Inhalte in Offline-Mediaplatzierungen. Für DooH-Anbieter und Adtech-Plattformen zeigt sich darin ein klarer Trend: Mobile, soziale und standortbezogene Medien wachsen zu integrierten Kampagnen zusammen.

Gleichzeitig positioniert sich DooH immer stärker als Verlängerung von Digital- und Social-Planung. Der Kanal dient nicht mehr nur der Reichweitensteigerung. Marken profitieren davon, bewährte Mobile-Creatives weiterzuverwenden oder gezielt anzupassen. Öffentliche Screens sorgen dabei für zusätzliche Sichtbarkeit und Reichweite.