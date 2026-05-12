Viooh hat eine Partnerschaft mit dem britischen Medienanbieter Abode Media geschlossen, um DooH-Screens in Wohngebäuden in sein programmatisches Netzwerk aufzunehmen. Damit erweitert die Supply-Side-Plattform den Zugang zu Screens in gehobenen Apartmentanlagen in London, Manchester und Birmingham.

Abode Media betreibt mehr als 250 Screens in rund 230 Wohnanlagen. Diese befinden sich in gemeinsam genutzten Innenbereichen, wo sie die Bewohner regelmäßig ihn ihrem Alltag erreichen sollen. Nach Angaben des Unternehmens erzielt das Netzwerk mehr als 60 Millionen Impressionen pro Monat. Wohngebäude werden damit als zusätzliche Alternative zu klassischen DooH-Standorten wie Verkehrsmitteln, Einkaufszentren oder Straßenflächen positioniert.

Gavin Wilson, Chief Commercial Officer bei Viooh, betont, dass die Partnerschaft den Zugang zu hochwertigem Inventar in zentralen Lagen Londons verbessert und zugleich eine neue, flexiblere Form von Wohnumfeld-Werbung ins Angebot bringt.