Sharp Display Solutions Europe bringt zum Digital Signage Summit 2026 in München ein ganzes Technologie-Portfolio mit. Dabei setzt der Hersteller einen Fokus auf Nachhaltigkeit.

Dafür stellt Sharp drei E-Paper-Lösungen vor: Eine 13-Zoll- sowie eine 25-Zoll-Variante und das neue A2-E-Paper-Display.

Auch ein Interactive Display der LM-Serie mit einer 55-Zoll-Diagonale und ein Large Formate Display der M2-Reihe mit 65 Zoll werden ausgestellt.

Zwei Demo-Displays

Zudem sind am Sharp-Stand zwei Demo-Displays zu sehen: Einen LED-Display der E-Serie und einen der FE-Serie.

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„Bei NextGen Signage geht es nicht einfach darum, mehr Displays einzusetzen. Entscheidend ist die Kombination aus Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit, damit Kunden ihre Installationen langfristig und wirtschaftlich weiterentwickeln können“, sagt Tobias Augustin, Product Management bei Sharp Display Solutions Europe.

Sharp will im Digital Signage-Bereich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Dafür will man praxisnah beraten, um Kosten und Energieaufwand zu senken. Außerdem zähle dazu, auch Content-Strategien zu optimieren, da diese besonders bei LEDs den Stromverbrauch beeinflussen.