Umdasch The Store Makers erhält von Ecovadis die Silbermedaille für ihre Nachhaltigkeitsleistungen. Das Unternehmen erreichte 66 Punkte. Damit gehört das Unternehmen laut Ecovadis zu den besten 15 Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit.

Zuvor erhielt Umdasch zweimal die Bronze-Auszeichnung. Bewertet werden dabei unter anderem Umweltmanagement, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Der Ladenbau- und Retail-Media-Anbieter verweist zudem auf den Beitritt zum UN Global Compact. Die Initiative der Vereinten Nationen definiert Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umwelt und Korruptionsprävention. Umdasch ordnet Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie ein.

In der Digital-Signage- und Retail-Media-Branche gewinnen ESG-Kriterien bei internationalen Rollouts und Store-Digitalisierungsprojekten an Bedeutung. Unternehmen aus dem Bereich Digital Retail dokumentieren verstärkt Kennzahlen zu Energieverbrauch, Lieferketten und Compliance.

„Transparenz ist für uns von höchster Bedeutung und mit der Teilnahme am UN Global Compact setzen wir ein weiteres starkes Zeichen unseres Engagements für Nachhaltigkeit“, sagt Silvio Kirchmair, CEO von Umdasch.