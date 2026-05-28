Seit Jahren wird das Camp Nou in Barcelona umgebaut. Nun wählte der FC Barcelona Crestron aus, um die Smart-Hospitality-Systeme zu liefern. Das geschieht im Zuge des Projekts Espai Barça, das den Umbau des Stadions und des angrenzenden Campus umfasst.

Die mehrjährige Partnerschaft zwischen Crestron und dem FC Barcelona sieht vor, dass smarte Infrastruktur in Hospitality-Suiten, VIP-Bereichen, Presseräume, Umkleiden und Meetingflächen eingebaut wird. Die Systeme steuern die Inhalte und sollen die Kommunikation im gesamten Stadion erleichtern. Dabei lassen sie sich für Spieltage, Business-Events und weitere Nutzungen anpassen.

Das Projekt ist Teil eines umfassenderen Plans des FC Barcelona. Das Ziel: ein flexibles und vernetztes Stadion, das über Fußballspiele hinaus genutzt wird. Wenn alles fertig ist, soll das Stadion mehr als 100.000 Plätze bieten. Gleichzeitig soll es ein Standort für Hospitality, Business und Tourismus sein.

Ein Youtube-Video zeigt, wie die Systeme von Crestron eingesetzt werden. Dabei sind die Installationen laut Crestron darauf ausgelegt, Abläufe in unterschiedlichen Bereichen zu standardisieren. Mitarbeiter erhalten dafür eine einheitliche Steuerung.

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Marc Bruix, Director Global Partnerships bei FC Barcelona, sagt, die Partnerschaft unterstütze das Ziel, Espai Barça zu einem Maßstab für Innovation, Konnektivität und Premium-Hospitality zu machen.

Das Projekt steht im Kontext einer breiteren Entwicklung bei Stadionprojekten. AV-, Steuerungs-, Konnektivitäts- und digitale Systeme werden zunehmend Teil der Stadioninfrastruktur. Neue und modernisierte Stadien entstehen vermehrt als vernetzte Campuslösungen. Technologie unterstützt dabei Hospitality, Betrieb, Medien, Sponsoring und ganzjährige Nutzung der Venues.