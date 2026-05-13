PPDS hat Prase als neuen Distributionspartner für Philips Professional Displays in Italien ernannt. Damit erweitert PPDS den Zugang zu seinem Display-Portfolio über das Partnernetzwerk von Prase.

Prase hat seinen Sitz in Noventa di Piave bei Venedig. Der Distributor vertreibt AV- und IT-Produkte in Italien seit 1993 und gehört seit 2019 zur Midwich Group. Kernmärkte sind dabei Corporate, Bildung und Retail.

Die Vereinbarung gibt Prase-Partnern Zugang zu PPDS-Produkten und softwaregestützten Display-Systemen — darunter LED, Digital Signage, interaktive Displays und Professional-TVs.

Partnerschaft bei MIR 2026 bekanntgegeben

Die Partnerschaft wurde rund um die MIR 2026 vorgestellt. Dort präsentierte PPDS gemeinsam mit Prase den 135-Zoll-Philips Unite LED 6000 Series All In One erstmals in Italien.

Das faltbare, höhenverstellbare LED-Display wurde erstmals auf der ISE 2026 gezeigt und richtet sich an Klassenräume, Auditorien, Hörsäle und Corporate-Meetingräume. Es nutzt Chip-on-Board-Technologie und hat einen Pixelpitch von 1,5 Millimeter.

Höhe des Screens anpassbar

Das Display ist auf einem motorisierten Trolley montiert, der die Displayhöhe für verschiedene Raumsituationen anpassbar macht — auch für Räume mit Schrägdecken oder stufenförmigen Sitzreihen. Das Faltdesign ermöglicht den Transport des 135-Zoll-Displays durch Standardtüren und Aufzüge.

Andrea Castelnuovo, Sales Director für Italien, Griechenland, Malta und Zypern bei PPDS, erklärte, das Unternehmen habe in Italien bereits Projekte in mehreren Vertikalen begleitet. Die Partnerschaft mit Prase werde helfen, neue Produkte in größerem Umfang auf den Markt zu bringen.

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