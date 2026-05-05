Über Jahre hinweg profitierten Digital Signage‑Integratoren von einem seltenen Luxus der Branche: stabilen Mediaplayer‑Preisen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Nach der Einführung blieb der Preis eines Players oft jahrelang unverändert. Das erlaubte Integratoren, Projekte mit langfristiger Planung zu kalkulieren. Diese Zeiten sind nun eindeutig vorbei.

Der anhaltende AI‑Boom und geopolitische Spannungen – allen voran die Eskalation im Nahen Osten mit dem Iran – hinterlassen deutliche Spuren im Hardware-Markt für Digital Signage. Die Preise für Komponenten — insbesondere für Flash‑Speicher — sind stark gestiegen. Zweistellige Preisaufschläge sind inzwischen Realität, wie invidis aus Hintergrundgesprächen mit zwei Marktführern erfahren hat: Brightsign und Concept International/Giada.

Speicher wird zum Flaschenhals

Im Zentrum des Preisschocks steht der Speicher. RAM, SSDs und sogar SD‑Karten sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Brightsign, dem es historisch gelang, Preise bis zu vier Jahre stabil zu halten, sah sich zu Anpassungen gezwungen. Seit Jahresbeginn sind die Preise um rund 15 Prozent gestiegen – manche Wettbewerber gingen sogar noch weiter.

„Wir können unseren Kunden derzeit etwa drei Monate Preissicherheit bieten“, sagt Marc Schiedl von Brightsign. SD‑Karten bleiben dabei die größte Unbekannte, da die Preise fast täglich schwanken. Die einzige beruhigende Nachricht: Brightsign rechnet in den kommenden Monaten mit relativer Stabilität bei den Speicherpreisen — vorausgesetzt, es kommt zu keinen weiteren externen Schocks.

Auch Concept International, Deutschlands führender Mediaplayer‑Distributor, musste die Preise anheben, spricht bislang jedoch von überschaubaren Auswirkungen. „Wir sind glimpflich davongekommen, weil wir Speicher frühzeitig gesichert haben“, sagt CEO Mike Finckh. Dennoch passt das Unternehmen sein Portfolio an: Die Preise für DDR5‑Speicher sind gestiegen – um den Faktor fünf –, während sich DDR4 „nur“ verdreifacht hat. Entsprechend priorisiert Concept derzeit DDR4‑basierte Player.

Einsteigergeräte am stärksten betroffen

Die Preisdynamik trifft Einsteiger‑Player überproportional stark. „In einigen Fällen haben sich die Preise möglicherweise verdoppelt“, merkt Mike Finckh an. Player der Mittelklasse können die höheren Speicherkosten dagegen leichter abfedern, da der Speicher einen geringeren Anteil am Gesamtpreis des Systems ausmacht.

Diese Veränderung erklärt auch, warum Android-basierte Player beliebter werden. Diese benötigen in der Regel weniger RAM und Speicher und bleiben dadurch relativ kosteneffizient. Concept berichtet zudem von einer starken Nachfrage nach Yocto‑basierten Linux‑Playern auf ARM‑Plattformen, die Over‑the‑Air‑Updates unterstützen. Das macht sie zu einer schlanken Alternative zu klassischen Systemen. Embedded‑Windows‑Player hingegen verlieren an Boden — belastet durch hohe Hardware‑Anforderungen und Kosten für Betriebssystem‑Lizenzen.

Lieferketten normalisieren sich — Nachfrage schwächt sich ab

Der Preis ist nicht die einzige Herausforderung. In den vergangenen Wochen brachten Lieferverzögerungen zusätzlichen Druck. In Vietnam assemblierte Brightsign‑Player steckten aufgrund von Engpässen im Nahen Osten zeitweise in Containern fest. Diese Lieferungen sind inzwischen in Europa angekommen. Die Verfügbarkeit über alle Modelle hinweg hat sich normalisiert.

Während sich das Angebot stabilisiert hat, schwächte sich die Nachfrage jedoch ab. Insbesondere Projekte der Unternehmenskommunikation werden verschoben oder vorsichtiger ausgerollt. „Wir sehen aufgrund der Preiserhöhungen keine Abkehr von externen Playern hin zu SoCs“, sagt Marc Schiedl. „Aber Projekte werden verzögert oder in kleinerem Umfang umgesetzt als ursprünglich geplant“.

Dem stimmt Mike Finckh von Concept zu: „Wir sehen keine Mega‑Rollouts, sondern weiterhin ein solides Run‑Rate‑Geschäft. Unsere Media‑Player‑Umsätze bleiben stabil“.

Ende der Planbarkeit

Für Integratoren markiert die Kombination aus steigenden Preisen, verkürzten Preisgarantien und nachlassender Nachfrage einen strukturellen Wandel. Planbarkeit — ein Grundpfeiler hardwarebasierter Geschäftsmodelle — schwindet. Kürzere Preisbindungen, flexiblere Projektplanung und alternative Player‑Architekturen werden unverzichtbar.