Am 9. Mai 2026 veranstaltete Jägermeister in Köln die Party „Nachts im Rennstall“. Wie es beim Feiern eben manchmal passiert, ließen Partygäste hier auch Kleidungsstücke, Gegenstände und Schuhe zurück. Gemeinsam mit Mediaplus nutzt Jägermeister im Anschluss Außenwerbung als interaktive Fundgrube.

Direkt im Anschluss an die Partynacht in Köln sind die Fundstücke in City-Light-Säulen von Ströer und DooH-Screens zu sehen.

Über QR-Code können sich Sucher melden

Unter den gefundenen und abgebildeten Trikots, Jacken und Masken ist ein QR-Code. Darüber gelangen die Sucher der verlorenen Gegenstände auf die Instagram-Seite von Jägermeister. Dort können sie sich per Nachricht melden.

Die News- und Meme-Seite „koelnistkool“ machte ebenfalls auf die Aktion aufmerksam. Die Kampagne läuft bis zum 18. Mai 2026.

Aktion ist Teil der „Die Nacht gehört euch“-Kampagne

„Die Kampagne zeigt, dass Media mehr sein kann als reiner Werbeträger. In unserem Fall wird sie zur Bühne der Nacht und bekommt eine konkrete Funktion: Sie trägt echte Geschichten, Erinnerungen und Objekte zurück in die Stadt“, sagt Maximilian Schöngen, Global Chief Creative Officer bei Mediaplus.

Die Partys sowie die Fundgruben-Aktion sind Teil der „Die Nacht gehört euch“-Kampagne von Jägermeister. Seitdem die Marke mit Mediaplus zusammenarbeitet, ist Out-of-Home zentraler Bestandteil der Kommunikation.

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