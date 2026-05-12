Im Juni 2025 begann die strategische Partnerschaft. Jetzt gehen die norwegische Supermarktkette Coop und Zetadisplay den nächsten Schritt. Dabei will man ein nationales Retail-Media-Netzwerk in Coop-Extra-Stores aufbauen.

Vergangenes Jahr installierte Zetadisplay dabei zunächst 128 Displays in Coop-Hypermärkten. Nun folgt der Rollout in Coop-Extra-Stores.

Engague Suite als CMS

Zetadisplay liefert dabei eine Full-Service-Infrastruktur — mit Hardware, Software und Managed Services. Als CMS dient die Engage Suite des Anbieters. Das Retail-Media-Modul kann zielgerichtete Inhalte ausspielen, Kampagnen-Performance analysieren und damit den ROI messen.

Laut Zetadisplay werden die Screens an stark frequentierten Flächen positioniert. Damit sollen sie zu datengetriebenen Touchpoints für Werbeinhalte und Echtzeit-Promotions am Point of Purchase werden.

Retail Media soll neue Umsätze bringen

Coop baut zudem intern Kapazitäten auf, um die Werbeflächen im Retail-Media-Netzwerk vermarkten zu können. Das Ziel: Retail Media als eigenständige Einnahmequelle zu erschließen.

„Werbetreibende wollen in einem relevanten Kontext näher am Kaufmoment sein. Das kann Coop mit Instore-Werbung bieten“, sagt Christian Skaarud, Head of Media und Retail Media bei Coop Norway.

Mit rund 1.200 Märkten ist Coop die zweitgrößte Retail-Kette in Norwegen.