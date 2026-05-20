Die invidis Strategy Awards würdigen echte Vordenker der Digital Signage-Branche — Unternehmen, die Konventionen neu denken, reale Anforderungen mit kreativen Lösungen adressieren und herausragende Projekte umsetzen. Alle nominierten Unternehmen, einschließlich der Gewinner, wurden vom invidis-Team auf Grundlage kontinuierlicher Marktbeobachtung und umfassender Branchenanalysen über das gesamte Jahr hinweg ausgewählt. Hier sind neun ausgezeichneten Unternehmen:

Shared Spaces / Engaging Experiences: M-Cube

Der invidis Strategy Award 2026 in der Kategorie Shared Spaces / Engaging Experiences geht an M-Cube. Der italienische Digital-Signage-Integrator verwandelte die Galleria Bombi – einen 300 Meter langen ehemaligen Luftschutzbunker unter den Hügeln von Gorizia – in die längste immersive LED-Galerie der Welt. Auf 925 m² gebogener LED-Fläche mit 148 Millionen Pixeln und Inhalten des Digitalkünstlers Refik Anadol zeigt die Galleria Bombi, dass Digital Signage sowohl als öffentliche Infrastruktur als auch als Kunst funktionieren kann.

Green Signage: Seoul Metropolitan Government

Die Stadtverwaltung von Seoul gewinnt den invidis Strategy Award 2026 für Green Signage. Als Reaktion auf zunehmende Beschwerden über Lichtverschmutzung führte Seoul das weltweit erste gestufte und durchsetzbare Regelwerk zur nächtlichen Helligkeit von LED-Außenwerbung ein. Große Screens müssen nachts bis zu 70 Prozent dunkler betrieben werden als zuvor. Die auf Felddaten von 52 Displays basierenden Vorgaben sollen den Energieverbrauch um 15 Prozent senken – ohne die kommerziellen Betriebszeiten einzuschränken. Ein Modell für Städte weltweit.

Business Critical: Screenly

Der invidis Strategy Award 2026 in der Kategorie Business Critical geht an Screenly. In einem Markt, der zunehmend von funktionsreichen, designorientierten SaaS-Plattformen geprägt ist, verfolgt Screenly einen anderen Ansatz: Digital Signage wird von der Infrastruktur her neu gedacht. Statt auf Template-Bibliotheken oder Marketing-Workflows zu setzen, konzentriert sich das Unternehmen auf Architektur, Cybersicherheit und Flexibilität für Entwickler. Das Ergebnis ist eine SOC2-zertifizierte Plattform mit Open-Source-Wurzeln, die bestehende Vorstellungen eines CMS grundlegend hinterfragt.

Innovation: Pantheon Labs

In der Kategorie Innovation gewinnt Pantheon Labs den invidis Strategy Award 2026. Das KI-Startup aus Hongkong hat mit Aiva – einem speziell entwickelten „Digital Human“ – 50 U-Bahnstationen im öffentlichen Verkehrsnetz von Singapur ausgestattet. Basierend auf einem domänenspezifischen LLM und agentischer KI liefert Aiva in Echtzeit Fahrgastinformationen und Orientierungshilfe und erreicht im Schnitt 50 Interaktionen pro Station und Tag. Ein Blueprint für die nächste Generation öffentlich zugänglicher Digital-Signage-Lösungen.

Rising Star: TCL

Der invidis Strategy Award 2026 in der Kategorie Rising Star geht an TCL. Der chinesische Displayhersteller verkündete die wohl bedeutendste strategische Entscheidung im globalen Displaymarkt des vergangenen Jahres: die Mehrheitsbeteiligung an einem Joint Venture mit Sony, einschließlich BRAVIA B2B-Displays und LED. Diese B2C- und B2B-Allianz positioniert TCL als direkten Herausforderer von Samsungs 18-jähriger Marktführerschaft.

Industry Leadership: Integrated Systems Europe

Der invidis Strategy Award 2026 in der Kategorie Industry Leadership geht an Integrated Systems Europe (ISE). Unter der Leitung von Mike Blackman hat sich die ISE als weltweit führende Messe für ProAV und Digital Signage etabliert. In einer Zeit, in der Messen durch die Pandemie stark unter Druck standen, konnte die ISE nicht nur aufholen, sondern ihre Position weiter ausbauen – begünstigt durch den erfolgreichen Umzug nach Barcelona, einen klaren Fokus auf Mehrwert für Aussteller und Besucher sowie eine stärkere Ausrichtung auf Endanwender und vertikale Anwendungen.

Software & Platforms: ScreenCloud

ScreenCloud gewinnt den invidis Strategy Award 2026 in der Kategorie Software & Platforms. Der britische ISV zählt zu den führenden cloud-nativen Anbietern im Markt. Der Spezialist für Workplace Digital Signage setzt auf Einfachheit, eine hochwertige User Experience und vor allem Offenheit. Als vollständig cloud-native SaaS-Plattform hat sich ScreenCloud zu einer zentralen Lösung für Unternehmenskommunikation, Mitarbeiterengagement und Echtzeit-Dashboards entwickelt. Mit über 70 Integrationen überzeugt das Unternehmen durch skalierbare, datengetriebene Bildschirmkommunikation.

Managed Signage: Econocom

Der invidis Strategy Award 2026 für Managed Signage geht an Econocom. Der 3-Milliarden-Euro-MSP macht gemeinsam mit Samsung Managed Services für Digital Signage auch über große Enterprise-Integratoren hinaus zugänglich – mit seinem White-Label-Angebot „Digital Signage as a Service“. Durch die Kombination eines vollständigen Lifecycle-Modells mit Econocom Finance als Leasing- und Service-Backbone ermöglicht die Plattform Integratoren jeder Größe, vollständig gemanagte Lösungen unter eigener Marke anzubieten.

invidis Special Award: Roland Grassberger

Der invidis Special Award 2026 geht an Roland Grassberger, einen echten Pionier der Digital-Signage-Branche. Als Gründer von Grassfish entwickelte er eines der ersten CMS, das konsequent auf Marketinganwender ausgerichtet war, und schloss damit erfolgreich die Lücke zwischen Technologie und Instore-Marketing – durch Benutzerfreundlichkeit, tiefes Verständnis von Workflows und seinen unverwechselbaren Wiener Charme. Nach der Übernahme durch Vertiseit prägte er die Branche weiterhin als Chief Strategy Officer und unterstrich damit seinen nachhaltigen Einfluss.

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