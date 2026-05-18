Die große Jahresverlosung von invidis, in Kooperation mit Samsung, hat einen Sieger: Marcus Schwartz, Lead New Business bei ECE Marketplaces, ist der Gewinner des 32-Zoll E-Paper-Displays EMDX von Samsung.

Die Verlosung fand unter den Personen statt, die im Verlosungszeitraum den invidis-Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“ heruntergeladen haben.

Das Color E-Paper-Display EMDX32 basiert auf der Spectra-6-Technologie von E Ink. Es weist die bekannten Vorteile der E-Paper-Technologie auf: leicht und handlich, lesbar auch bei direkter Sonneinstrahlung und extrem energiesparend. Inhalte lassen sich remote aktualisieren, über Samsung VXT oder kompatible CMS-Plattformen.

Gelegenheit zum Testen

ECE Marketplaces ist nach eigener Aussage der Shopping-Center-Marktführer in Europa und hat rund 200 Center unter seinem Management. Für Marcus Schwartz bietet der Gewinn des EMDX eine ideale Möglichkeit. „Wir von ECE planen, unsere Digital Signage- und DooH-Netzwerke deutschlandweit in unseren Malls deutlich auszubauen. Der Gewinn des E-Paper-Displays von Samsung kommt daher zur rechten Zeit. Somit können wir die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie testen, um Partnern und Besuchern neue Experiences zu ermöglichen.“

Die Verleihung fand im ECE-Hauptquartier in Hamburg statt, durch Bettina Roderhoff, Head of B2B Sales LCD-Signage bei Samsung Electronics Deutschland. Sie kommentiert: „Wir gratulieren ECE zum Gewinn unseres E-Paper-Displays. Die Technologie ergänzt perfekt bestehende LCD- und LED-Setups. Für eine Beratung zum optimalen Einsatz steht Samsung gern zur Verfügung.“

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