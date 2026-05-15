Das Terminal B am Flughafen La Guardia in New York verfügt nun über ein lebensgroßes AI-Avatar-Display. Es unterstützt Reisende bei der Orientierung und anderen Fragen. Dabei spricht es Englisch und Spanisch. Weitere Sprachen sind geplant.

Der digitale Avatar heißt Bridget. Es kann Wege zu Gates, Geschäften, Lounges und zur Gepäckausgabe beschreiben. Zudem hat Bridget Live-Karten zur Verfügung und kann schrittweise zum Ziel führen.

Die technische Basis bildet die Hardwareplattform von Proto. Die AI-Concierge-Anwendung stammt von Holomedia. La Guardia Gateway Partners verantwortet betrieb und Entwicklung. Das Unternehmen will mit der Installation das Guest-Experience-Team ergänzen. Dabei gibt es an, dass niemand ersetzt werden soll.

Proto-Gründer David Nussbaum bezeichnet das System als natürlichere Alternative zu statischer Beschilderung und passiven Displays. Zu den Funktionen für Barrierefreiheit zählen kontrastreiche Anzeigen, Untertitel und eine physische Schnittstelle für Rollstuhlnutzer.

Die erste Einheit steht nahe der Food Hall von Terminal B. Weitere Geräte sind in den beiden Flugsteigen des Terminals vorgesehen.

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