Die finnische Bäckerei-Kette Fazer Leipurit führte in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai ein besondere PR-Aktion durch. Im 12-stündigen Livestream konnten Zuschauer den Bäckern beim Brotbacken zusehen. Damit wollte die Bäckerei zeigen, dass bei Fazer Leipurit das Label „frisch gebacken“ wirklich gilt.

Die Idee stammt von der Agentur SEK aus Helsinki. Der Live-Stream war in einem Mediamix zu verfolgen. Neben Social Media konnte man die Bäckerarbeit auch auf den DooH-Screens in den U-Bahn-Stationen der finnischen Hauptstadt sehen. Dieser Cross-Channel Ansatz soll die eingesetzten Kanäle gegenseitig verstärken.

Der Livestream war weder geschnitten noch kommentiert. Er zeigt nur die handwerklichen Schritte des Brotbackens: Mischen, Formen, Gehen-Lassen und schließlich Backen. Über die eingesetzten Social-Media-Kanäle konnten Zuschauer live mit den Bäckern interagieren.

Handwerk wird in Echtzeit gesehen

Laut der Agentur wollte man die Zuschauer das Handwerk in Echtzeit erleben lassen. Btotbacken sei von Natur aus langsam und visuell ruhig, womit es schwierig sei, mit dem Zusehen wieder aufzuhören.

Die Übertragung startet um 22 Uhr abends und ging bis um 10 Uhr vormittags des Folgetages. Damit erwischte man den morgendlichen Pendelverkehr in der U-Bahn in Helsinki. Wenn da mal nicht der ein oder andere daraufhin einen kleinen Abstecher zur Bäckerei gemacht hat, um das Endergebnis des Streams gleich zu verköstigen.