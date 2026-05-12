Die Scala-Mutter Stratacache trennt sich von zwei Bürogebäuden in Ohio. Der Stratacache Tower bleibt im Besitz des Unternehmens. Laut Chris Riegel war Stratacache 2025 profitabel, das Marktumfeld bleibe zwar herausfordernd, das Stratacache-Geschäft zeigt sich jedoch resilient.

Nach jüngstem Stellenabbau konzentriert sich Stratacache auf sein Kerngeschäft im Bereich Digital Signage. CEO Chris Riegel bestätigte gegenüber der Dayton Daily News, dass das Unternehmen im Zuge dieser Neuausrichtung zwei Bürogebäude in der Innenstadt von Dayton, Ohio, verkauft – eines davon kommt im Juni zur Auktion.

Die Bürogebäude werden über den Immobilienarm des Unternehmens Arkham Blue gehalten. Der Stratacache Tower – Daytons größtes Bürohochhaus, das Riegel 2019 für 13 Millionen US-Dollar erworben hatte – verbleibt im Unternehmensbesitz.

Als Gründe für den im März gegenüber der Presse bestätigten Stellenabbau nannte Stratacache anhaltende Herausforderungen durch Zölle sowie Engpässe im globalen Speichermarkt und in der Lieferkette. Chris Riegel erklärte, das Unternehmen sei 2025 profitabel gewesen. Das Marktumfeld bleibe zwar herausfordernd, das Geschäft jedoch resilient.

Anzeige