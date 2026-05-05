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Networking

Kindermann lädt zum Xperience Day

Im Juni kommt die ProAV-Branche in Würzburg zusammen: Kindermann veranstaltet im eigenen Haus den "Xperience Day 2026". Gleichzeitig feiert man den 165. Geburtstag der Firma.
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Mit zahlreichen Partnern lädt Kindermann am 25. Juni 2026 zum Xperience Day 2026 nach Würzburg ein. (Foto: Kindermann GmbH)
Mit zahlreichen Partnern lädt Kindermann am 25. Juni 2026 zum Xperience Day 2026 nach Würzburg ein. (Foto: Kindermann GmbH)

Der Hersteller und Distributor von ProAV-Lösungen Kindermann lädt am 25. Juni 2026 zu sich nach Würzburg ein. Der „Xperience Day 2026“ soll damit Plattform zum Austausch und Networking geben. Zudem feiert Kindermann damit sein 165-jähriges Bestehen.

Das Motto lautet „Transformation & Change“. Nach der Keynote zur Begrüßung durch Kindermann spricht dabei Mike Blackman, Managing Director bei Integrated Systems Events, über die aktuellen Trends in der AV-Branche. Raphael Gielgen, Trendsouct bei Vitra, spricht außerdem darüber, wie sich die Arbeitswelt im ProAV-Bereich verändert — von Planung und Stabilität zu Anpassung sowie Handeln unter Unsicherheit.

Guided Tours und Partner-Produkte

Kindermann bietet in diesem Rahmen Guided Tours durch die Produktionsstätten. Am eigenen Stand können sich Besucher außerdem die Produkte ansehen. Neben Kindermann präsentieren auch weitere Hersteller ihre Lösungen — mit dabei sind unter anderem Bose Professional, Legrand, LG, Maxhub, Newline, Optoma, Sony und Vogel’s.

Nach Abendveranstaltung und Dinner läuft außerdem das WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador. Änderungen im Programm behält sich der Veranstalter vor.