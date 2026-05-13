Trison, Europas größter Pure-Play Digital Signage-Integrator, kooperiert mit Sky Business. Die Partner wollen damit Kunden in Großbritannien integrierte Digital Signage-Lösungen anbieten. Die Zusammenarbeit verbindet Trisons AV- und Digital Signage-Expertise mit den Breitband- und Konnektivitätsdiensten von Sky Business.

Zuverlässige Konnektivität ist für moderne Digital Signage-Netzwerke entscheidend — besonders im Einzelhandel, wo Verfügbarkeit und Performance unmittelbar darauf einwirken, was Kunden erleben. Im Rahmen der Partnerschaft entwirft, integriert und betreibt Trison komplette AV- und Digital Signage-Umgebungen.

Sky Business stellt die Breitbandinfrastruktur bereit. Diese ist für einen zuverlässigen Betrieb an mehreren Standorten erforderlich.

Gemeinsam wollen die Partner dem Einzelhandel eine vollständig integrierte, skalierbare Lösung anbieten. Diese bündelt Inhalte, Hardware, Systemintegration und Konnektivität in einem einzigen Ökosystem.

Der Fokus liegt zunächst auf dem Einzelhandel. Das Angebot umfasst Konnektivität, AV-Dienste und Content-Lösungen für Filialnetze jeder Größe — vom einzelnen Flagshipstore bis zum komplexen Multi-Site-Rollout. Trison und Sky Business planen zudem, das gemeinsame Angebot auf angrenzende Branchen auszuweiten — darunter Quick-Service-Restaurants und Hospitality.

invidis-Kommentar Die Partnerschaft mit Sky Business UK (Teil von Comcast) ist ein strategischer Schritt, der Trison dabei helfen könnte, das SMB-Segment im „Long Tail“ wirksamer zu erschließen. Trison hat sich traditionell auf Enterprise-Deployments konzentriert. Gebündelte Konnektivitäts- und Serviceangebote senken die Einstiegshürde für kleinere Einzelhandelskunden, denen interne IT-Ressourcen fehlen. Sky Business war bislang vor allem als Anbieter von kommerziellem TV und Premium-Sportinhalten für lizenzierte Veranstaltungsorte bekannt. Das Unternehmen befindet sich derzeit im strukturellen Wandel und positioniert sich als stärker digital ausgerichteter, breitbandzentrierter Dienstleister. Die Kombination aus Breitband, Managed Services und Digital Signage passt gut zu dieser Transformation. Zugleich zeigt sie, wie Konnektivitätsanbieter Digital Signage zunehmend als wertschöpfende Serviceschicht begreifen — und nicht mehr als eigenständiges AV-Produkt.

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