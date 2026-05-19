Mit der Cactus-Serie bringt I3Connect eine Serie von Non-Touch-Displays auf den Markt. Das Cactus-Display hat eine Diagonale von 65, 75 oder 85 Zoll.

Das Display hat eine QD-MiniLED-Technologie integriert. Eine Local-Dimming-Funktion dimmt sie nicht genutzte Bereiche des Screens gezielt ab. Laut I3Connect verbessert dies die Schwarzwerte und reduziert den Energieverbauch. Für die Audioausgabe ist in den Cactus-Displays ein 50-Watt-Lautsprecher verbaut.

Gleiche Software wie bei Touch-Displays

Als Software läuft eine optimierte Version von I3Connect Studio. Die Inhalte lassen sich zudem mit einer Fernbedienung steuern.

Zudem können IT-Teams das Gerät zentral über I3Connedct Cortex verwalten. Dabei handelt es sich um dieselbe Plattform, die auch für Touch-Displays der Marke genutzt wird. So lassen sich Updates auf alle eingesetzten Displays gleichzeitig ausrollen.

Die neuen Displays richtet sich an Klassenzimmer und Meeting-Räume, in denen es wichtiger ist Content zu zeigen und zu präsentieren als mit dem Display zu interagieren. Die Inhalte können entweder mit oder ohne Kabel auf den Screen gebracht werden.

Kabelloses Sharing läuft über die Allsync-Software. Kompatibel sind Windows- Android-, Apple-, und Chrome-Geräte. Optional ist ein AllSync-Dongle erhältlich. Damit können Nutzer die Inhalte per Signal und Knopfdruck direkt auf den Display übertragen.

Verfügbar ab Juni 2026

„Mit Cactus schließen wir eine wichtige Lücke in unserem Portfolio. NIcht jeder Raum braucht Touch. Aber jeder Raum braucht Technologie, die einfach funktioniert“, sagt Joran Schoonderwoerd, CMO bei I3Connect.

Die neue Cactus-Displays sind ab Juni 2026 verfügbar.

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