Auf dem OMR-Festival 2026 in Hamburg trat die Londoner Tech-Marke Nothing nicht mit einem klassischen Messetand auf. Stattdessen verwandelten Mindshare und die WPP Media-Spezialunit MStudio den Standbereich in einen offenen Laden. Das Konzept: „Make Tech Fun Again“.

Der Stand öffnete am ersten Tag verhüllt. Auf dem Tuch war nur zu lesen, dass man um 11 Uhr da sein soll. Und: Ein gesprühtes „I love #12“ — eine Anspielung auf den NFL-Star Tom Brady, der auf dem OMR-Festival als Redner auftrat.

Ein Stand als Kiosk

Pünktlich fiel der Vorhang. Ein Messestand im Kiosk-Design — auf der Rückwand wird wieder der Ex-Quarterback gegrüßt. Dort steht: Moin Tom.

Entertainer Danergy übernahm als Live-Host und Crowd-Interaktion. Es gab Wristbands mit Gewinnchancen — unter anderem eine Reise nach London.

Während des ersten Messetages war der Fokus auf Unboxing und Giveaway. Als Produkte positioniert Nothing Smartphones und Kopfhörer.

DooH Teil der begleitenden Kampagne

Eine kanalübergreifende Kampagne begleitet den Auftritt. Dafür nutzt Nothing DooH-Flächen im Hamburger Stadtgebiet, Tiktik Teaser, Meta Ads und Creator-Content. Allein über DooH prognostiziert man 6 Millionen Kontakte während des Messezeitraums.

Der Auftritt von Nothing reiht damit in die Kultur des Unternehmens ein: Mit klaren, kurzen Nachrichten will der Hersteller eine Marke werden, mit der sich eine junge Zielgruppe identifizieren kann.