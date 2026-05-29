Robot.com entwickelt fahrende Roboter für Logistik, Lieferungen und Einsätzen am Campus. Mit dem Feature R-Ads steigt das Unternehmen nun in den Out-of-Home-Werbemarkt ein und will seine autonome Roboterflotte in ein mobiles Mediennetzwerk verwandeln.

Die Plattform unterstützt drei Kampagnenformate: fahrende Roboter, Vehicle Wraps sowie digitale Screens. Kampagnen lassen sich laut Unternehmen über ein Self-Service-System buchen, inklusive AI-basierter Messung von Impressions, Zielgruppendaten und Attribution.

Jeder Roboter ist mit integrierten Displays, QR-basierten Interaktionsmöglichkeiten sowie Tools zur Datenerfassung ausgestattet. In Umgebungen, in denen physische Beklebungen nicht erlaubt sind, werden Kampagnen ausschließlich über die digitalen Screens ausgespielt.

Nach eigenen Angaben betreibt Robot.com inzwischen mehr als 500 Roboter, die auf Campusgeländen, in Lagerhäusern und im urbanen Raum im Einsatz sind und bereits über 2,5 Millionen Aufgaben erledigt haben. R-Ads sei bislang in mehr als 100 Kampagnen in über 20 Ländern zum Einsatz gekommen.

Eine jüngste Aktivierung erfolgte im Rahmen der „Heatstroke Prevention“-Kampagne des Ad Council bei einer Motorsportveranstaltung in Miami. Laut Robot.com erzielte die Kampagne in den ersten vier Tagen mehr als 147.000 Kontakte bei einer Abdeckung von über 80 Kilometern Roboter-Fahrweg.