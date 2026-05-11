Vom Content-Spezialisten zum Retail-Media-Integrator: Pixel Inspiration aus UK verwaltet heute 35.000 Displays weltweit – und setzt mit Kunden wie Tesco, Boots & Co. zunehmend auf datengetriebene Werbenetzwerke.

Gegründet im Jahr 2004 mit einem klaren Fokus auf die Psychologie wirksamer Kommunikation, betreibt der britische Digital Signage-Integrator Pixel Inspiration heute weltweit rund 35.000 Displays – und treibt zugleich seine Expansion in Richtung Retail Media voran. Dabei setzt das Unternehmen auf CMS-Plattformen wie Dise und LDSK sowie auf integrierte Ad-Tech-Lösungen. invidis sprach mit Natalie Woodall, die vergangenes Jahr als Managing Director antrat, nachdem die belgische Postgruppe Bpost das Unternehmen 2024 übernommen hatte.

Mehr als nur Screens im Store

Schon früh griff Pixel Inspiration eine Frage auf, die die Branche bis heute beschäftigt: Digital Signage ist weit mehr als ein „Display-im-Laden“-Projekt. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Technologie, operativem Betrieb und Content-Strategie. Laut Managing Director Natalie Woodall wurde das Unternehmen 2004 von drei Freunden gegründet, die Content-Produktion und Erkenntnisse aus der Konsumentenpsychologie in die Signage-Welt einbringen wollten – ein Gründungsansatz, der die Positionierung des Unternehmens bis heute prägt.

Ursprünglich wollte sich Pixel Inspiration ausschließlich auf Content-Services konzentrieren. Schnell entwickelte sich daraus jedoch ein ganzheitliches Integrationsmodell für Digital Signage: Hardware, Software, Support, Content-Management und laufende Wartung aus einer Hand. Ziel war es, die operative Realität vollständig zu kontrollieren und Kunden dadurch fundierter bei strategischen Entscheidungen unterstützen zu können.

Ein frühes Referenzprojekt war Argos, heute Teil von Sainsbury’s. Bereits 2013 integrierte Pixel Inspiration PoS- und Lagerdaten in die Scala-CMS-Plattform, um dynamische Preis- und Verfügbarkeitsanzeigen filialgenau auszuspielen – mit Aktualisierungen im 15-Minuten-Takt.

Vom Scala-Spezialisten zu Dise

Auch technologisch begleitete das Unternehmen aktiv die Entwicklung von klassischen Enterprise-Signage-Lösungen hin zu heutigen heterogenen Endpoint-Strukturen. Früh baute Pixel Inspiration tiefgehende Expertise rund um Scala auf, inklusive contentgetriebener Integrationen und Forschungsprojekten gemeinsam mit einer universitären Abteilung für Konsumentenpsychologie, die unter anderem Eye-Tracking einsetzte.

Als System-on-Chip-Lösungen sowie Android- und ChromeOS-basierte Endgeräte ab 2018/2019 zunehmend an Bedeutung gewannen, begann Pixel Inspiration damit, bestehende Netzwerke auf Dise – ehemals In-Store Media – zu migrieren. Ziel war es, das Lösungsportfolio zu erweitern und stärker partnergetriebene Produkt-Roadmaps zu ermöglichen.

Die Zahlen verdeutlichen die Dimension: Pixel Inspiration verwaltet weltweit rund 35.000 Displays – von LCD- und LED-Systemen bis hin zu Projektionen, kombiniert mit Audio- oder spezialisierten Datentracking-Installationen. Insgesamt entspricht das etwa 23.000 aktiven Softwarelizenzen.

Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt weiterhin in Großbritannien und Irland, ergänzt durch Standorte in Frankreich und Belgien, die sowohl lokale Projekte als auch internationale Kunden betreuen. Größter Kunde ist heute Tesco mit mehreren Geschäftsbereichen und einem Netzwerk von mehr als 5.000 Lizenzen. Ebenfalls bedeutend ist Boots mit rund 4.000 Displays in Großbritannien und Irland – maßgeblich geprägt durch die Dynamik der Beauty-Marken und häufig wechselnde Counter-Kampagnen.

Retail Media an der Zapfsäule

In den vergangenen zwei Jahren baute Pixel Inspiration zudem seine Retail-Media-Strategie aus. Natalie Woodall verweist auf einen stark wachsenden Kunden aus dem Tankstellenhandel, dessen Projekte sich über Großbritannien, Frankreich und die Niederlande erstrecken. Dort migriert Pixel Inspiration bestehende In-Store-Netzwerke und implementiert zugleich eine maßgeschneiderte Forecourt-Screen-Lösung für den Einsatz direkt an den Zapfsäulen.

Das Projekt kombiniert neue Display-Installationen an den Pumpen mit datengetriebenen Targeting-Funktionen. Parallel entwickelt Pixel Inspiration Integrationen zwischen Dise und Retail-Media-Tools wie LDSK und nutzt zugleich die standardisierten Schnittstellen von Dise zu Werbe-Marktplätzen. Wie bei allen datenbasierten Aktivierungen stellen jedoch die unterschiedlichen Compliance-Anforderungen der jeweiligen Länder weiterhin eine operative Herausforderung dar.

Wachstum ohne aggressiven Vertrieb