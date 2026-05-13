Das IDOOH veröffentlicht das Frühjahrs-Update der Markt-Media-Studie „Public & Private Screens 3.0“ — kurz: P&PS 3.0. Es ist das zweite Update zur Studie. invidis berichtete zuletzt im Dezember 2025.

In die erhobenen Daten flossen dabei zusätzliche Flächen ein. Neu in der Studie vertreten sind demnach DooH-Screens des Ocean-Outdoor-Netzes sowie Displays in Baumärkten und am Flughafen Stuttgart. Insgesamt sind mehr als 100 DooH-Netze mit insgesamt 1,6 Millionen Einheiten erfasst.

Zusätzlich wurden aktualisierte Preise in das Planungstool Medimach integriert.

Hohe Reichweiten in Metropolen

Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass DooH besonders in der jungen Zielgruppe und in Metropolen relevant ist. Die aktualisierten Werte zeigen eine wöchentliche Nettoreichweite von 80,3 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen. Die Reichweite unter allen über 14-Jährigen liegt bei 74 Prozent.

In Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern liegt der Wert bei 95,5 Prozent. Hamburg erreicht mit 96,6 Prozent die höchste Reichweite unter den deutschen Großstädten, gefolgt von Essen mit 92,5 Prozent und Berlin mit 95,2 Prozent.

Die Studie basiert auf einem Big-Data-Bottom-Up-Modell mit Mobilitätsdaten von rund einer Million Smartphones. Der hybride Ansatz kombiniert diese Daten mit klassischen Panelerhebungen zu Kontakten, Aufenthaltsdauern und Nutzungsmustern. Granulare Planungen nach Tagen, Tageszeiten und Frequenzen sind bis auf Standortebene möglich.

Studie zeigt DooH-Relevanz

„Besonders die hohen Reichweiten bei den jungen und mobilen Zielgruppen sowie in den Metropolen machen deutlich, welche Relevanz DooH im heutigen Medienkonsum hat“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer bei IDOOH.

Die P&PS 3.0 ist über die IDOOH-Website im Planungstool Medimach zugänglich. Bestehende Nutzer erhalten automatisch Zugang über ihren Account.

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