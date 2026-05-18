Leyard stellt mit der Planar Mantis-Serie eine neue Familie von Indoor-LED-Videowänden vor, die speziell für Rental-, Staging-, Live-Event- und On-Camera-Produktionsumgebungen entwickelt wurde. In Nordamerika wird die Produktreihe zudem unter der Schwestermarke Leyard Europe eingeführt.

Die Planar Mantis Series ist auf einen werkzeuglosen Auf- und Abbau mit nur einer Hand ausgelegt. Verschiedene Konstruktionsmerkmale sollen die Installationszeit verkürzen und Servicearbeiten vor Ort vereinfachen.

Die Serie ist mit Pixelabständen von 1,5, 1,9 und 2,6 Millimetern erhältlich. Die maximale Helligkeit beträgt bis zu 1.500 Nits, die Bildwiederholrate erreicht bis zu 7.680 Hertz bei einem Kontrastverhältnis von 4.000:1. Laut Leyard entstand die Produktlinie in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Rental- und Staging-Bereich und richtet sich an Crews aus den Bereichen Konzertproduktion, Live-Events, Broadcast und Virtual Production.

Die Cabinets basieren auf einem leichten Magnesiumlegierungs-Chassis, das Verwindungen reduzieren und eine präzise Bildausrichtung im Betrieb sicherstellen soll. Angeboten werden Cabinets im Format 500 x 500 Millimeter; für die 2,6-mm-Variante ist zusätzlich ein 500 x 1.000 Millimeter großes Cabinet verfügbar.

Vierteldrehverschlüsse und Schnellverriegelungen ermöglichen den Austausch von Modulen und Elektronik direkt im Einsatz. Zudem lassen sich die Cabinets ohne Werkzeug montieren und justieren.

Weitere Modelle für Outdoor-Anwendungen sowie für rechtwinklige und gebogene Installationen sollen folgen.

Erstmals präsentiert wird die Mantis-Serie auf der Infocomm 2026 in Las Vegas vom 17. bis 19. Juni 2026. Die Markteinführung ist ebenfalls für Juni angekündigt.

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