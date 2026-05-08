Das Retail-Media-System von Douglas zieht auf die Broadsign-Plattform. Der Umzug betrifft 150 Screens in der DACH-Region und 60 in der BENE-Region. Douglas Marketing Solutions erklärt, dieser Schritt ziele darauf ab, die Instore-Medien enger mit dem übergreifenden Omnichannel-System zu verknüpfen. Dieses umfasst E-Commerce, CRM, Online-Medien und physische Einzelhandelsumgebungen.

Die Medienabteilung des Kosmetikhändlers wurde 2019 gegründet. Mittlerweile ist man in fast 2.000 Filialen in neun europäischen Märkten sowie über eine E-Commerce-Plattform tätig. Zudem gibt es ein Treueprogramm mit mehr als 60 Millionen Beauty-Card-Mitgliedern.

Plattform liefert Inventar-Überblick

Broadsign wird eingesetzt, um in einem Netzwerk die Kampagnen zu planen, die Zielgruppen anzusprechen und Inhalten sowie das Reporting bereitzustellen. Laut Douglas Marketing Solutions bietet das System einen einheitlichen Überblick über das Inventar und automatisierte Workflows. Kampagnen lassen sich so über mehrere Länder und Filialformate einfacher umsetzen.

Außerdem aktualisiert das System Inhalten auf der Grundlage von Werbeaktionen, Produktverfügbarkeit, regionalen Prioritäten oder demografischen Daten der Käufer. Die Zielgruppenansprache kann nach Filialkategorie, Display-Position, Kategorie-Nachbarschaft, Tageszeit und vorgestellten Produkten angepasst werden.

Broadsign-APIs analysieren Kampagnen

Die Berichterstattung erfolgt über Broadsign-APIs, die mit dem eigenen Berichts-Ökosystem von Douglas Marketing Solutions verbunden sind. Daraus bekommen Werbekunden Metriken zu Proof-of-Play und weitere Daten geliefert.

Charina Lumley, Geschäftsführerin von Douglas Marketing Solutions, sagt, das Unternehmen habe sich für Broadsign aufgrund seiner Skalierbarkeit, Flexibilität und der Fähigkeit entschieden, eine langfristige Omnichannel-Retail-Media-Strategie zu unterstützen.

Die Einführung reiht sich in den Trend von Retail-Media-Netzwerken ein, in denen Displays im Store zunehmend als messbare Werbeassets verwaltet werden. Die Screens sind in umfassendere digitale Kampagnen integriert, statt als eigenständiges Digital Signage zu fungieren.