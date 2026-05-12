Die Laya Group schließt eine Retail-Media-Kooperation mit der RTG Retail Trade Group. Damit vermarktet Laya künftig Instore-Screens in den Märkten Globus, Netto APS, Bartels-Langness, Bünting sowie Georg Jos. Kaes.

Bis Mitte Mai sollen bundesweit 820 Screens in 163 Städten und 185 Märkten zur Verfügung stehen. Die Reichweite des RTG-Netzwerks wird mit bis zu 200 Millionen Kontakten pro Monat angegeben.

Das Netzwerk lässt sich über zwei Wege buchen: Zum einen klassisch als DooH-Inventar, programmatisch oder über IO-Strukturen, gesteuert über die Systeme der One Tech Group. Dadurch sollen Retailer-übergreifende Kampagnen ohne individuelle Sonderlogiken möglich werden.

CAP-Technologie misst Conversion

Zum anderen kommt die sogenannte CAP-Technologie von Cyreen zum Einsatz. Diese ermöglicht eine kontaktbasierte Ausspielung am Point of Sale. Werbung wird dabei ausgelöst, wenn sich Einkaufswagen mit RFID-Technologie den Screens nähern. Die Werbekontakte werden anonymisiert mit Kassendaten verknüpft, um Erfolgskennzahlen wie Conversion Rates oder Verkaufswirkungen auszuwerten. Laut Laya sind über dieses System rund 50 Millionen verifizierbare Impressionen pro Monat buchbar.

Die Screens verfügen zudem über Audioausspielung zur zusätzlichen Aktivierung im Marktumfeld.

Christian Heß, Geschäftsführer Laya Group, sagt: „Mit der Integration der Cyreen-Screens bei der RTG heben wir unser bestehendes DooH-Portfolio auf ein neues Level. Erstmals können Werbetreibende Konsumentinnen und Konsumenten audiovisuell direkt am Ort der Kaufentscheidung ansprechen und gleichzeitig klar messbare Verkaufseffekte sehen. Wir sind überzeugt, dass diese Innovation Werbetreibenden signifikante Mehrwerte bietet: höhere Aufmerksamkeit, messbare Wirkung und tiefere Insights. Gemeinsam schaffen wir ein zukunftsfähiges Retail-Media-Ökosystem, das Retail Media neu definiert.“

Dirk Jung, Geschäftsführer RTG Retail Trade Group, ergänzt: „Diese Partnerschaft vereint Handelskompetenz, Technologie und Vermarktung in einem neuen Qualitätsniveau. Für Marken entsteht ein starkes Angebot: breite Reichweite, hohe Relevanz und ein messbarer Werbeerfolg genau dort, wo Kaufentscheidungen fallen.“

Das Netzwerk ist ab sofort national buchbar und soll in den kommenden Tagen vollständig ausgerollt werden.