In der „London Gazette“ veröffentlichte amtliche Bekanntmachungen bestätigen, dass Stratacache U.K. ein freiwilliges Liquidationsverfahren auf Antrag der Gläubiger eingeleitet hat. Die Bestellung der Insolvenzverwalter Mark Supperstone und Simon Jagger von S&W Partners trat am 5. Mai 2026 in Kraft; die entsprechenden Bekanntmachungen wurden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Vermögenswerte der Unternehmen veräußert, um die Gläubiger zu befriedigen; dies bedeutet faktisch das Ende des Geschäftsbetriebs von Stratacache in seiner bisherigen Form. Dasselbe Verfahren gilt für PRN U.K. Ltd, den Retail-Media-Zweig von Stratacache.

Wichtige Retail-Media-Projekte betroffen

Die Liquidation wirkt sich unmittelbar auf zwei der bedeutendsten Rollouts im Bereich Retail Media im stationären Handel des Vereinigten Königreichs aus:

Iceland Foods: Stratacache hatte erst kürzlich ein groß angelegtes Retail-Media-Netzwerk in 766 Filialen implementiert. Dieses umfasste Digital-Signage-Lösungen, ein Content-Management-System (CMS) sowie eine sensorbasierte Zielgruppenanalyse auf Basis der Walkbase-Technologie.

Currys: Über PRN realisierte Stratacache das „Currys Connected Media“-Netzwerk in fast 300 Filialen, wodurch ausgestellte TV-Screens auf der Fläche für zielgerichtete Werbung umgewandelt wurden.

Beide Projekte galten als Vorzeigebeispiele für die zunehmende Reife von Retail-Media-Netzwerken im stationären Einzelhandel. Insbesondere der Rollout bei Iceland Foods wurde als eines der fortschrittlichsten In-Store-Media-Netzwerke im Vereinigten Königreich positioniert, da es die Messung von Werbekontakten (Impressions) mit den datenschutzkonformen Sensoren von Stratacaches eigener Walkbase-Technologie verknüpfte.

Der weitere Kontext: Druck auf das Stratacache-Ökosystem

Die Liquidation der britischen Geschäftseinheiten folgt auf eine Phase finanziellen und operativen Drucks, dem die Stratacache-Gruppe zuletzt ausgesetzt war. In den vergangenen Monaten bestätigte das Unternehmen Entlassungen, die laut CEO Chris Riegel auf steigende Komponentenpreise, Zölle und Herausforderungen in den Lieferketten zurückzuführen sind – Umstände, die sich im gesamten amerikanischen Digital-Signage-Ökosystem widerspiegeln.

Gleichzeitig investierte die Unternehmensgruppe massiv in den Bereich Retail Media und positionierte sich dabei als Full-Stack-Anbieter, der das gesamte Spektrum von Hardware über CMS und Analytics bis hin zum Medienvertrieb abdeckt. Der britische Markt stellte im Rahmen dieser Strategie eine zentrale Wachstumsregion dar – insbesondere durch den Roll-out des ersten In-Store-Netzwerks von PRN außerhalb der USA.

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