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Retail Media

Stratacache UK-Tochtergesellschaften werden liquidiert

Stratacache wickelt seine Geschäftsaktivitäten in Großbritannien ab. Offiziellen Insolvenzunterlagen zufolge befinden sich sowohl die Stratacache UK Ltd als auch die Retail Media Network Tochtergesellschaft PRN UK nun in der Liquidation.
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Instore Retail Media von Iceland Foods (Foto: STRATACACHE)
Instore Retail Media von Iceland Foods (Foto: STRATACACHE)

In der „London Gazette“ veröffentlichte amtliche Bekanntmachungen bestätigen, dass Stratacache U.K. ein freiwilliges Liquidationsverfahren auf Antrag der Gläubiger eingeleitet hat. Die Bestellung der Insolvenzverwalter Mark Supperstone und Simon Jagger von S&W Partners trat am 5. Mai 2026 in Kraft; die entsprechenden Bekanntmachungen wurden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Vermögenswerte der Unternehmen veräußert, um die Gläubiger zu befriedigen; dies bedeutet faktisch das Ende des Geschäftsbetriebs von Stratacache in seiner bisherigen Form. Dasselbe Verfahren gilt für PRN U.K. Ltd, den Retail-Media-Zweig von Stratacache.

Wichtige Retail-Media-Projekte betroffen

Die Liquidation wirkt sich unmittelbar auf zwei der bedeutendsten Rollouts im Bereich Retail Media im stationären Handel des Vereinigten Königreichs aus:

  • Iceland Foods: Stratacache hatte erst kürzlich ein groß angelegtes Retail-Media-Netzwerk in 766 Filialen implementiert. Dieses umfasste Digital-Signage-Lösungen, ein Content-Management-System (CMS) sowie eine sensorbasierte Zielgruppenanalyse auf Basis der Walkbase-Technologie.
  • Currys: Über PRN realisierte Stratacache das „Currys Connected Media“-Netzwerk in fast 300 Filialen, wodurch ausgestellte TV-Screens auf der Fläche für zielgerichtete Werbung umgewandelt wurden.

Beide Projekte galten als Vorzeigebeispiele für die zunehmende Reife von Retail-Media-Netzwerken im stationären Einzelhandel. Insbesondere der Rollout bei Iceland Foods wurde als eines der fortschrittlichsten In-Store-Media-Netzwerke im Vereinigten Königreich positioniert, da es die Messung von Werbekontakten (Impressions) mit den datenschutzkonformen Sensoren von Stratacaches eigener Walkbase-Technologie verknüpfte.

Der weitere Kontext: Druck auf das Stratacache-Ökosystem

Die Liquidation der britischen Geschäftseinheiten folgt auf eine Phase finanziellen und operativen Drucks, dem die Stratacache-Gruppe zuletzt ausgesetzt war. In den vergangenen Monaten bestätigte das Unternehmen Entlassungen, die laut CEO Chris Riegel auf steigende Komponentenpreise, Zölle und Herausforderungen in den Lieferketten zurückzuführen sind – Umstände, die sich im gesamten amerikanischen Digital-Signage-Ökosystem widerspiegeln.

Gleichzeitig investierte die Unternehmensgruppe massiv in den Bereich Retail Media und positionierte sich dabei als Full-Stack-Anbieter, der das gesamte Spektrum von Hardware über CMS und Analytics bis hin zum Medienvertrieb abdeckt. Der britische Markt stellte im Rahmen dieser Strategie eine zentrale Wachstumsregion dar – insbesondere durch den Roll-out des ersten In-Store-Netzwerks von PRN außerhalb der USA.

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