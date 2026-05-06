Vistar Media und Swiftly verbinden ihre Plattformen für Programmatic DooH im US-Markt. Damit können Werbetreibende Kampagnen aus Swiftlys Retail-Media-Plattform auf das DooH-Netz von Vistar Media ausdehnen.

An Vistar Media sind nach eigenen Angaben 1,1 Millionen Screens DooH-Screens angebunden — darunter Displays in Transitstationen, Flughäfen und Retail. Swiftly liefert die Retail-Media-Infrastruktur.

Retailer können mit der Integration ihr Angebot ausweiten, ohne neue Systeme anschließen zu müssen. Neben den Einzelhändlern richtet sich das neue Angebot auch an Marken des täglichen Bedarfs.

Auswertung anhand von Käufen

Im Audience-Targeting lassen sich dabei physische und digitale Touchpoints kombinieren. Die Kampagnen lassen sich im Anschluss anhand der Transaktionen auswerten. Dazu liefern die angeschlossenen Retail die Daten. So lässt sich der Einfluss von DooH-Kontakten auf Instore-Käufe nachweisen.

„Mit der Partnerschaft mir Swiftly bringen wir die Reichweite und Präzision von DooG direkt in das Retail-Media-Ökosystem. CPG-Marken können die Wirkung ihrer Kampagnen damit bis ins Regal verlängern“, sagt Dave Rivera, VP Channel Partnerships bei Vistar Media.

Das integrierte Angebot ist ab sofort auf der Swiftly-Plattform verfügbar.