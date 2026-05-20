Die Technologie von Lightware betreibt die immersiven Videosysteme hinter der ersten Bühnenadaption von „The Hunger Games“. Die erfolgreiche Buch- und Filmreihe ist damit auch als Show im neuen Troubadour Canary Wharf Theatre in London zu sehen.

Der britische Event-AV-Dienstleister Art AV arbeitet dafür mit dem Videodesigner Tal Rosner und dem Videoingenieur Arthur Skinner an System für die Show.

130 Quadratmeter LEDs

Das Unternehmen liefert dabei mehr als 130 Quadratmeter LED-Walls von Unilumin, die vor allem in Turmstrukturen auf der Bühne integriert sind. Sie kommen dabei in den Kampfszenen zum Einsatz. Hinzukommt ein 38 Meter langes LED-Band im Boden sowie sechs kleinere Displays an den Balkonfronten.

Der Switcher MX2-8×8-DH4DPIO-A-Matrix von Lightware verarbeitet die Inhalte über HDMI 2.0 und Displayport. Über das Gemini-GVN-System kann das Kreativteam per Fernzugriff auf Media-Server und Workstations während Proben und Nachbearbeitung zugreifen. Laut Art AV vereinfachte dies die Arbeitsabläufe, während die Show vorbereitet wurde — vor allem auch weil sich das Theater noch im Aufbau befand.

Die Produktion ist ein weiteres Beispiel dafür, dass großformatige Theaterinszenierungen zunehmend auf AV-Infrastrukturen im Broadcast-Stil und auf immersive LED-Umgebungen setzen.

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